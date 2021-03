Tommaso Zorzi è tra le star più richieste del momento: a inizio marzo ha vinto il Grande Fratello Vip dopo essere rimasto per oltre 5 mesi nella nota casa di Cinecittà e, a poche settimane dal traguardo, è tornato in tv in una veste tutta nuova. È tra gli opinionisti de L'Isola dei Famosi, sul cui palco affianca Ilary Blasi insieme a Iva Zanicchi ed Elettra Lamborghini, e puntata dopo puntata dimostra di essere una vera e propria icona di stile. Dopo aver spopolato con le sue camicie colorate e variopinte al GF Vip, ora punta tutto sull'eleganza e sulle griffe, anche se non rinuncia all'originalità come dimostrato durante il terzo appuntamento con il reality.

Tommaso Zorzi con il completo celeste a L'Isola dei Famosi

Durante la terza puntata de L'Isola dei Famosi è andata in scena una vera e propria "sfida di stile" sul palco di Canale 5. La "padrona di casa" Ilary Blasi ha sfoggiato un lungo abito di velluto con il maxi spacco laterale, mentre Elettra Lamborghini ha debuttato in studio con un minidress con i tasconiun minidress con i tasconi, ma in pochi si sarebbero immaginati che a fare concorrenza a queste ultime sarebbe stato Tommaso Zorzi. Complice l'arrivo della primavera, l'influencer ha osato con un look "marino" colorato, trendy e soprattutto di lusso. Ha indossato un completo in celeste firmato Versace, abbinando un blazer classico a due bottoni a un paio di pantaloni sartoriali ma con un dettaglio comfort, ovvero un elastico in vita al posto della tradizionale chiusura con bottone. Qual è il loro prezzo? Sul sito ufficiale della Maison la giacca viene venduta a 1.795 euro, mentre i pantaloni costano 695 euro.

in foto: Il completo Versace indossato da Tommaso Zorzi

Tommaso Zorzi con la camicia marina a L'Isola

La vera "chicca" dell'outfit di Tommy non poteva che essere la camicia, sempre firmata Versace. Ha infatti completato il look marino con un modello in seta della collezione Trésor de la mer, decorata con l'iconica stampa heritage con conchiglie e stelle marine che ricorda l'atmosfera della mitica Versacepolis. Anche in questo caso si tratta di un capo di lusso, sul sito ufficiale viene infatti venduta a 995 euro. Zorzi ha inoltre sfoggiato una mini cintura bianca con la medusa sulla fibbia, il cui prezzo è di 320 euro. Insomma, se nelle scorse puntate sembrava che Tommy avesse ormai riposto nell'armadio la sua collezione di camicie originali, puntando su dei più sobri outfit total black, ora è tornato a sorprendere. Anche nelle prossime puntate de L'Isola opterà per qualcosa di colorato e griffato?