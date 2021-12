The Ferragnez, la serie: Chiara Ferragni rivela quanti chili ha preso durante le due gravidanza “The Ferragnez, la serie” è arrivata su Amazon Prime Video e sono stati moltissimi i dettagli inediti emersi sulla famiglia dei due influencer. All’epoca delle registrazioni Chiara Ferragni era incinta di Vittoria e non ha esitato a rivelare quanti chili ha messo su durante le gravidanze di entrambi i figli.

A cura di Valeria Paglionico

The Ferragnez, la serie è arrivata su Amazon Prime Video e fin dalle prime puntate ha rivelato alcuni dettagli inediti sulla vita privata di Chiara Ferragni e Fedez, dai segreti del loro guardaroba da star al desiderio di voler praticare Kundalini yoga in dolce attesa. Le registrazioni risalgono esattamente a un anno fa, ovvero a quando l'influencer era alle prese con la seconda gravidanza mentre il marito si preparava al Festival di Sanremo con Francesca Michielin. Di fronte ai riflettori Chiara ha dato prova di grande spontaneità, basti pensare al fatto che non ha esitato a rivelare quanti chili ha messo su mente era incita prima di Leone, poi di Vittoria.

Chiara Ferragni in The Ferragnez parla della gravidanza di Vittoria

Chiara Ferragni ha sempre parlato apertamente della gravidanza sui social, tanto da aver risposto spesso alle domande dei fan mentre era incinta sia di Leone che di Vittoria. Nel momento in cui ha registrato le puntate di The Ferragnez aspettava la sua secondogenita, era al settimo mese, dunque il pancione era già abbastanza evidente e tutti i parenti non potevano fare a meno di accarezzarglielo a ogni incontro. Al di là della stanchezza (nella serie Fedez l'ha presa in giro perché si dichiarava "distrutta" nonostante non avesse fatto nulla per tutta la giornata), l'influencer ha rivelato un altro piccolo "inconveniente" delle due gravidanze: l'hanno fatta sentire continuamente affamata e le hanno fatto mettere su dei chili.

Chiara Ferragni durante la gravidanza di Vittoria

Leone e Vittoria, gravidanze "a confronto"

In una scena di The Ferragnez realizzata poco prima di cena con le sorelle, Chiara ha dichiarato: "Quando sei in gravidanza hai sempre fame e ti appesantisci subito. Ho messo su 7 chili, in 7 mesi è abbastanza, però secondo me arriverò a 15 chili come con Leo". Circa un mese dopo, ovvero a fine gennaio 2021 (dunque due mesi prima della nascita di Vittoria), la Ferragni ha poi rivelato sui social di aver messo su 8,8 chili. Nelle settimane successive non ha più fatto riferimento al peso, probabilmente perché non si trattava della sua prima preoccupazione. In più di un'occasione, infatti, l'imprenditrice ha urlato a gran voce che non è importante concentrarsi sui chili perché si sta creando una vita.

