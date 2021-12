Perché Chiara Ferragni pratica il Kundalini yoga in The Ferragnez: i benefici su corpo e mente È arrivata su Amazon Prime Video The Ferragnez, la serie dedicata alla famiglia di Chiara Ferragni e Fedez. Nella prima puntata l’influencer si mostra alle prese con una lezione di Kundalini yoga in compagnia delle sorelle Valentina e Francesca: ecco com’è nata questa pratica e quali sono i suoi benefici su corpo e mente.

A cura di Valeria Paglionico

Su Amazon Prime Video è arrivata The Ferragnez, la serie tv dedicata alla famiglia di Chiara Ferragni e Fedez, nella quale i protagonisti raccontano della loro quotidianità fatta di impegni familiari, eventi glamour e un guardaroba da star. Nelle prime puntate la fashion influencer si è mostrata con le sorelle Valentina e Francesca alle prese con il Kundalini yoga, anche se come lei stessa ha dichiarato non si definisce yoga friendly. Di cosa si tratta? Di una corrente di yoga utile a risvegliare la Kundalini, ovvero l’energia femminile assopita ma presente nel corpo di ognuno di noi. Il termine "kuṇḍal" letteralmente significa "circolare, anulare", mentre la definizione di "kundalini" è "serpente arrotolato tre volte su se stesso che giace dormiente alla base della colonna vertebrale". A differenza di altre pratiche simili, dall'Ashtanga Yoga allo Hatha Yoga, il kundalini yoga è definito “yoga energetico”, fa parte infatti dello yoga tantrico e può essere praticato anche in gravidanza (è proprio per questo che Chiara Ferragni lo ha provato, visto che ai tempi delle riprese della serie era incinta di Baby Vittoria). L'ideale è affidarsi a un insegnante competente, così da non trasformarla in un'attività pericolosa.

Il Kundalini yoga fa bene a corpo e mente

Le origini del Kundalini Yoga

Il Kundalini yoga trae origine dai testi vedici, in particolare nella tradizione dell’Advaita Vedanta, ma per anni i suoi principi sono stati tramandati solo oralmente dal maestro all'allievo (non esistono infatti testi scritti che ne testimoniano la pratica). È però arrivato in Occidente grazie a Yogi Bhajan, il primo che ha esportato al di fuori dell'Oriente le pratiche fisiche, respiratorie e di meditazione utili alla piena realizzazione spirituale dell'uomo. Le sessioni di Kundalini yoga sono tecniche di purificazione e di riequilibrio, lavorano in modo mirato sui diversi chakra e preparano il corpo ad accogliere l’energia Kundalini.

Una delle posizioni del Kundalini yoga

Quali sono i benefici fisici e psichici

A differenza dello Hatha Yoga, il Kundalini è uno yoga fisico. Cosa significa? Che non pone l'attenzione sulle posizioni, queste ultime sono solo un tramite per migliorare la circolazione dell’energia o la stimolazione di precisi punti magnetici. I benefici di questa pratica sono moltissimi sia a livello fisico che psichico. Dà giovamento al sistema cardiovascolare, al sistema nervoso, al sistema linfatico e digestivo e favorisce il bilanciamento del sistema ghiandolare. Dal punto di vista mentale, invece, diminuisce lo stress e l'ansia, aiuta a vivere le emozioni in modo più equilibrato e migliora le relazioni, anche di coppia.

Il Kundalini yoga può essere praticato in gravidanza

La pratica del Kundalini yoga e le posizioni principali

La pratica nel Kundalini yoga si basa sulle “classi”, ovvero su lezioni strutturate per lavorare su uno specifico chakra o su una specifica parte del sistema nervoso, endocrino o energetico. È chiaro, dunque, che le classi sono molto diverse tra loro e che variano in base al periodo dell'anno in cui ci si trova, alle stagioni e alle fasi lunari. Alcune lezioni sono quasi completamente meditative (cioè basate sulle tecniche di respirazione), altre sono molto fisiche e dinamiche. Le posizioni del Kundalini yoga sono molto simili a quelle praticate nello Hatha Yoga, come ad esempio la posizione della rana, quella per l’allungamento della colonna vertebrale e quella del respiro in un minuto. In tutti i casi, inoltre le asana vengono associate alla recitazione di un matra indirizzato alla purificazione, alla guarigione o alla stimolazione di un centro energetico. È importante, infine, sapere che per raggiungere gli effetti sperati c'è bisogno di costanza: solo in questo modo le energie mese in gioco riusciranno a ribilanciare il corpo.