Tendenze borse mare per l’estate 2021: i modelli a righe, in paglia o a sacco da indossare in spiaggia Dalle borse in paglia alle shopping bag comode e capienti, che contengono tutto il necessario per la spiaggia, passando per i modelli in tessuto a sacco, per quelli con stampe colorate o per le bag in tela, ecco le borse di tendenza per l’estate 2021 da sfoggiare in spiaggia e al mare.

A cura di Marco Casola

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Tendenze Primavera/Estate 2021 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Le borse, lo sappiamo bene, sono accessori fondamentali in ogni tipo di look, anche negli outfit da spiaggia vanno dunque scelte in modo accurato, seguendo le proprie esigenze e le tendenze del momento. Al mare e in spiaggia servono borse comode e capienti, realizzate in tessuti resistenti che non si rovinino con la salsedine o con la sabbia. Le dimensioni sono poi importanti per contenere tutto il necessario per il mare, dalle creme solari al telo di spugna, passando per costumi, pareo e prodotti per la cura dei capelli.

Tra le borse di tendenza per l'estate 2021 ci sono modelli molto diversi tra loro, che però hanno alcune caratteristiche in comune coma la capienza e la comodità. Le borse in paglia sono senza dubbio le più chic tra i modelli di tendenza per l'estate 2021, ci sono poi i classici modelli a righe, un vero e proprio evergreen da spiaggia, quelli con stampe colorate in stile foulard e poi ancora le maxi shopping bag super capienti o le morbidissime borse sacco dai colori accessi o con nuance pastello.

Borse stampate per la spiaggia

La spiaggia è il luogo giusto per osare con accessori dalle stampe particolari e vistose, via dunque con maxi bag dai disegni colorati in stile yachting o con modelli ricoperti da disegni che ricordano quelli che solitamente troviamo sui foulard in seta. Abbinate queste borse a stampa, come quella in foto di Etro o quelle coloratissime di Versace e Chanel, con copricostume e bikini monocolore per evitare un effetto troppo chiassoso: la borsa da spiaggia deve essere l'unica vera protagonista del look estivo.

Leggi anche Tendenza root melt

Etro

La borsa cesto in paglia o rafia per il mare

Che siano in paglia o rafia, a forma di cestino o di shopping bag, queste borse sono senza dubbio un must per l'estate. Le borse in paglia sono le più chic ed eleganti per la spiaggia o per un giro in barca ma anche per un outfit da sera da sfoggiare in estate. Per la spiaggia scegliete modelli maxi che possano contenere tutto il necessario, come quello con manici corti di Asos o come la bag in paglia intrecciata di Mango, mentre è possibile completare un look da sera con cestini dalle forme mini e con dettagli in pelle.

Asos

I modelli a sacco da indossare in spiaggia

In spiaggia c'è bisogno di creme, costumi di ricambio, teli da mare e tanto altro, per questo una borsa capiente, che possa contenere tutto il necessario, è d'obbligo. Se non amate le maxi borse rigide in paglia e le shopping bag classiche optate per morbidi modelli a sacco, realizzati in tessuto e con stampe colorate proprio come il modello dai manici corti in pelle di Emilio Pucci o come le borse a sacco con sfumature tie & dye di Alberta Ferretti e Mango.

Emilio Pucci

Borse per il mare a righe

Gli accessori a righe sono un must have per l'estate: dai sandali ai cappellini, passando per borse, bijoux e accessori per capelli, in spiaggia le stampe marinière con multi stripes sono super trendy. Completate dunque il vostro look estivo con una borsa ricoperta di righe blu o rosse, come il modello dai manici in cuoio a contrasto di Marni, o con varianti dalle mille righe colorate, come la borsa morbida firmata Aspesi.

Marni

La shopping bag maxi da portare in spiaggia

La shopping bag in formato maxi è il modello perfetto per il mare: resistente, pratica e capiente questa borsa è il must in spiaggia e d'estate. Se amate le borse particolari puntate su modelli in spugna monocolore, come quelli firmati N21, mentre per le amanti del logo in bella mostra ci sono le shopping bag per la spiaggia griffate Versace, in total white con dettagli blu o rosso.

Versace

La borsa estiva in tela perfetta per il mare

La tela è un materiale molto resistente e che non si rovina facilmente, per questo le borse in canvas sono perfette per il mare e la spiaggia. Questi modelli minimal sono di gran moda quest'estate. Per essere trendy puntate su shopping bag in canvas con manici corti, come il modello di Acne Studios o come la borsa low cost di Uniqlo by JW Anderson, con taschino e fiore stampato. Infine Zimmermann propone modelli in tela ricoperti da una divertente fantasia estiva.