L'estate 2021 si avvicina e non volete farvi cogliere impreparati in fatto di tendenze? Niente panico, sono già diverse le mode super fashion che stanno cominciando a spopolare, dagli accessori fluo alle camicie hawaiane, fino ad arrivare ai pantaloni cargo. Il capo che proprio non potrà mancare nel vostro armadio, però, è il più comodo e versatile della bella stagione, è adattabile a ogni occasione, visto che aggiunge sempre un tocco retrò e personalizzato al look. Di cosa si tratta? Della t-shirt vintage (meglio se oversize) decorata con stampe rare, citazioni o semplicemente immagini che fanno riferimento a serie tv e star degli anni '90.

T-shirt vintage: quali modelli scegliere?

Trovare delle t-shirt vintage originali non è così difficile come si potrebbe pensare, si può optare per dei modelli realmente risalenti agli anni '80 e '90 facilmente reperibili in negozi e mercatini dell'usato. Esistono però anche delle varianti nuove di zecca super originali, da quelle low-cost come i modelli proposti da Primark e Pull&Bear a quelle più onerose firmate Miu Miu, Prada e Off-White, l'importante è che lascino libero sfogo a fantasia ed effetto nostalgia con stampe ispirate al passato, al proprio gruppo musicale preferito o semplicemente a un cartone che si guardava da bambini. La Gioconda, i Kiss, Wonder Woman, Frankenstein, Britney Spears: sono solo alcune delle immagini da poter portare sul petto. Quale stampa scegliere? Naturalmente quella a cui si è più legati, così da rendere il look davvero personalizzato.

Come abbinare le t-shirt vintage

Le t-shirt vintage must-have dell'estate 2021 sono quelle oversize, dunque possono essere "rubate" anche dal guardaroba maschile e risulteranno sempre glamour e ricercate. Si riveleranno non solo comodissime e fashion ma anche perfette per chi vuole puntare tutto su uno stile genderless. A questo punto arriva il momento di chiedersi: come vanno abbinate le t-shirt vintage? L'ideale è portarle con jeans a vita alta, sneakers e blazer colorato ma la verità è che stanno bene praticamente su tutto, dai leggings alle minigonne di pelle o in denim, fino ad arrivare alle pencil skirt da coordinare a dei vertiginosi tacchi a spillo.