Svelato il logo per il Giubileo di Platino di Elisabetta: la Corona diventa un simbolo di continuità A giugno la regina Elisabetta aveva lanciato un contest destinato a giovani designer, invitati a creare un logo per il Giubileo di Platino: i suoi 70 anni sul regno. È stato svelato il nome del vincitore e l’icona da lui creata, che sarà quella ufficiale delle manifestazioni in programma e del merchandising dell’evento.

A cura di Giusy Dente

Elisabetta II

I 70 anni sul trono di Elisabetta verranno festeggiati in grande stile nel 2022. La regina ha raggiunto un traguardo storico, da record: il suo è il regno più lungo della storia di Inghilterra, mai nessuno ha festeggiato un Giubileo di Platino prima. L'occasione richiede festeggiamenti importanti e infatti la macchina organizzativa è in moto da tempo per allestire qualcosa che possa rendere degnamente omaggio alla sovrana, a cui i sudditi e i familiari non vedono l'ora di dimostrare tutto il loro affetto. Per il suo Giubileo di Platino Elisabetta II ha scelto tempo fa di affidarsi a un giovane designer e non al suo staff reale. Ha espresso il desiderio di un logo moderno e contemporaneo che a distanza di circa due mesi è stato finalmente svelato al mondo.

Che cos'è il Giubileo di Platino

Il Giubileo di Platino è la festa per i 70 anni sul trono della regina Elisabetta. La sovrana è stata incoronata il 2 giugno 1953, un anno dopo la morte improvvisa di suo padre, re Giorgio. Allora aveva 27 anni ed era già sposata con Filippo dal 1947. E proprio lui sarà il grande assente delle celebrazioni: la sua morte il 9 aprile scorso (alla soglia dei 100 anni) è stato un duro colpo. La royal family ha perso un membro importante, ma Elisabetta ha perso il suo compagno di vita, quello con cui ha affrontato molti momenti duri come donna e come sovrana: gli scandali interni alla royal family, le crisi di Stato, la perdita della sorella Margaret, la tragica vicenda di Diana. Senza di lui ha festeggiato il 95esimo compleanno ma piano piano è tornata ai suoi impegni e ha ritrovato il sorriso, onorando la promessa fatta al suo amato: non restare per sempre nel lutto, ma andare avanti godendo di ciò che la vita ha di bello da offrire. Compreso il Giubileo di Platino!

Elisabetta II

I festeggiamenti in onore di Elisabetta

Le celebrazioni per i 70 anni sul trono della regina Elisabetta si terranno dal 2 al 5 giugno 2022. Per l'occasione la regina ha scelto di affidarsi a un giovane designer, da scegliere attraverso un vero e proprio contest lanciato nel mese di giugno e destinato alla "generazione smartphone", ovvero ragazzi tra i 13 e i 25 anni. A loro è stato chiesto di realizzare un logo per la sovrana, che avrebbe identificato i suoi 70 anni di regno. Per l'occasione sono in programma una serie di manifestazioni a tema e non mancherà il merchandising celebrativo ufficiale, su cui comparirà l'icona. A vincere il contest è stata la proposta di Edward Roberts, studente di 19 anni, che ha realizzato un disegno viola con finiture color platino.

il logo per il Giubileo di Platino

Il riferimento è non solo al Giubileo di Platino, ma anche all'abito che la regina indossava mentre lasciava l'Abbazia di Westminster dopo la sua cerimonia di incoronazione e alla corona che fu posata sulla sua testa per la prima volta. "Ho pensato che se avessi creato una linea di continuità con le caratteristiche chiave della corona di Sant'Edoardo, sarebbe stato un ottimo modo per rappresentare il lungo regno della regina" ha commentato. E per rendere l'idea di continuità nella storia familiare e del Paese ha fatto appunto un disegno a linea continua, molto moderno: "La corona è una figura molto riconoscibile, ma ho dato una svolta molto moderna a quell'emblema così classico" ha aggiunto, dicendosi entusiasta per la vittoria, del tutto inaspettata.