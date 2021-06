La regina Elisabetta II ha compiuto 95 anni da qualche mese ma, nonostante ciò, continua a essere una donna iper moderna. Non si è lasciata sopraffare dallo scandalo dell'addio di Harry e Meghan, ha affrontato una pandemia mondiale senza batter ciglio, ha superato la morte del marito Filippo in modo encomiabile e ora, forse per lasciarsi definitivamente alle spalle questo periodo difficile, vuole rinnovare la sua immagine. In occasione del suo Giubileo di Platino, infatti, ha intenzione di rivoluzionare il logo che la identifica ma la cosa particolare è che non si affiderà al suo staff reale. Ha lanciato un contest destinato alla "generazione smartphone" e di sicuro il risultato finale sarà super contemporaneo.

La regina rinnova il suo logo per il Giubileo di Platino

Il prossimo anno sarà molto importante per la regina Elisabetta: festeggerà il suo Giubileo di Platino e a partire dall'inizio di giugno organizzerà una serie di manifestazioni a tema. Ci sarà un merchandising ufficiale per commemorare l'evento e la cosa particolare è che sarà tutto contraddistinto da un nuovo logo. Chi lo realizzerà? Dei giovanissimi designer. Buckingham Palace, in collaborazione con il Victoria and Albert Museum, ha infatti lanciato un contest destinato alla "generazione smartphone", ovvero dei ragazzi di età compresa tra i 13 e i 25 anni, è a loro che è stato chiesto di rinnovare l'icona della sovrana, dando vita a un disegno che identificherà i suoi 70 anni di regno.

Come partecipare al contest reale

Tutti coloro che vogliono partecipare hanno tempo fino al 16 luglio, sarà quello l'ultimo giorno in cui potranno inviare la loro opera creativa a Buckingham Palace. "A differenza del Giubileo d’argento, d’oro e di diamante, questo ha bisogno di un marchio che sia anche un prodotto digitale. Non sarà facile perché la monarchia è indissolubilmente legata all’identità nazionale, ma allo stesso tempo deve avere una dimensione globale", ha spiegato Tristram Hunt, direttore del Victoria and Albert Museum. Così facendo, Elisabetta II ha dimostrato di avere grande fiducia verso i giovanissimi e di non disdegnare i loro suggerimenti tecnologici per portare un tocco di modernità alla monarchia.