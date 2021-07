La regina Elisabetta è famosa per la sua tempra d'acciaio. Raramente l'abbiamo vista turbata o in preda al dolore. Perfino dopo la perdita del marito, asciugate presto le lacrime, è tornata presto ai doveri ufficiali. Recentemente però i royal correspondent hanno notato che in ogni sua apparizione pubblica – dalla visita di Angela Merkel al Royal Ascot – appare serena e di ottimo umore. La sovrana è stata fotografata perfino alla guida della sua Range Rover con un sorriso smagliante, inossidabile al volante anche a 95 anni. Merito della compostezza che si addice a un capo di Stato? L'esperto di questioni reali del Daily Mail suggerisce un'interpretazione diversa: la regina sta onorando l'ultima promessa fatta al suo adorato Filippo.

Il sorriso ritrovato di Elisabetta II

Tutti ricordiamo le foto toccanti della regina seduta da sola al funerale di Filippo, curvata dal peso del dolore e della perdita del compagno di vita. Ma poi, nei successivi eventi, abbiamo visto la regina sempre più rilassata, serena. Con il passare delle settimane, l'abbiamo vista perfino allegra e divertita: al G7 in Cornovaglia ha perfino fatto ridere i capi di stato con una battuta. Nel suo lunghissimo regno Elisabetta ha dovuto affrontare molte circostanze difficili: la perdita prematura del padre, l'incoronazione quand'era solo una ragazza, le crisi di Stato, la perdita della sorella Margaret, la tragica vicenda di Diana. Mai una volta però ha vacillato il suo senso del dovere. Ma quello che vediamo ora sul volto della regina non è il sorriso di circostanza che ci si aspetta da una regina, è un sorriso sincero.

Il "patto" tra Elisabetta e Filippo

In un articolo sul Daily Mail, Richard Kay suggerisce che sia un modo per onorare un patto fatto con Filippo: chiunque fosse rimasto vedovo non avrebbe dovuto piangere il lutto troppo a lungo, per concentrarsi su ciò che di bello la vita aveva ancora da offrire. Del resto Filippo ha vissuto una lunga vita in salute, e la sua morte, per quanto straziante, è avvenuta in modo pacifico. Il tempo non cancellerà il dolore, ma lo renderà più sopportabile. La regina sta anche onorando l'eredità di Filippo: lui era quello famoso per il senso dell'umorismo e le non poche gaffe. Adesso tocca a lei sorridere per tutti e due.