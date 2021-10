Squid Game rilancia la tuta da ginnastica anni 80: i modelli di tendenza per l’autunno 2021 La moda influenza la cultura pop e viceversa: non è una novità che una serie tv lanci un certo stile o un preciso capo di abbigliamento. Però è sorprendente che a farlo sia Squid Game, una serie coreana in cui l’abbigliamento è ridotto all’osso: le tute vintage indossate dai protagonisti saranno il trend dell’autunno? Ecco i modelli di tendenza e i look a cui ispirarsi.

A cura di Beatrice Manca

da sinistra Squid Game, courtesy of Netflix Media Center, Lacoste, foto dal sito

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Tendenze Autunno/Inverno 2021-22 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Ormai non ci sono più dubbi: la serie tv coreana Squid Game è un fenomeno planetario. Il survival game dove i giochi dell'infanzia costano la sopravvivenza è uno dei titoli più visti della storia della piattaforma streaming. Il 31 ottobre è alle porte e non ci sono dubbi che la tuta verde e bianca sarà il costume più gettonato per la notte di Halloween. Ma al di là dei travestimenti, l'estetica retrò dei costumi della serie sta influenzando la moda: le vendite di slip on bianche sono schizzate in alto su diverse piattaforme di shopping online. La prossima ossessione fashion potrebbero essere le tute verdi indossate dai giocatori, che ricordano gli anni Ottanta e l'epoca d'oro dell'aerobica. La moda dell'Autunno/Inverno 2021 viene incontro ai nostalgici con tute logate, felpe con inserti color block e pantaloni con le bande laterali bianche.

Il ritorno della tuta anni Ottanta

Il regista della fortunata serie ha dichiarato che per i costumi si è ispirato alla divisa che doveva indossare a scuola durante l'ora di ginnastica. Sarà per questo che la tuta indossata dai protagonisti ci riporta con la mente agli anni Ottanta: felpa e pantaloni color verde petrolio con strisce verticali bianche sui lati. Dopo averci accompagnato per tutto il lockdown, l'abbigliamento sportivo torna tra le tendenze dell'Autunno/Inverno 2021: sulle passerelle di GCDS, Kenzo e Dolce&Gabbana abbiamo visto tute oversize in colori accesi.

GCDS

Lacoste ha nostalgia degli anni Ottanta e propone felpe con abbinamenti di colori retrò: verde e rosa, viola e ottanio. Philippe Plein invece rispolvera il tie-dye, la fantasia psichedelica degli anni Novanta, per tute coloratissime da portare anche (anzi, solo) fuori dalla palestra.

Leggi anche I tailleur total pink per l'autunno 2021

tuta Lacoste, immagine dal sito

L'effetto Squid Game sulla moda

La moda influenza e a sua volta è influenzata da tutto ciò che le sta intorno: cinema, musica, fenomeni di costume. Non sorprende quindi che le serie tv, viste da milioni di spettatori contemporaneamente, dettino le tendenze e riportano in auge alcuni capi o particolari stili. Pensiamo solo a The Crown, che ha rilanciato il Barbour o a Emily in Paris, una piccola bibbia fashion come fu ai tempi Sex and the City. uenza

una scena di Squid Game

Nella loro semplicità, però, i costumi hanno un significato ben preciso nella forma e nel colore. Tutto si gioca sui contrasti: il verde, calmante, è associato a persone in costante pericolo di vita, così come il rosa acceso, colore dell'infanzia e dell'allegria, viene indossato dai crudeli sorveglianti. Sarà il fascino della divisa, com'è stato per La Casa Di Carta, o dell'effetto vintage, come fu per Stranger Things, fatto sta che siamo pronti a ripescare le tute sepolte sul fondo degli armadi!