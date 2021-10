Squid Game, il significato delle tute rosa e verdi: i simboli nascosti nella serie tv del momento La serie tv coreana distribuita da Netflix è il fenomeno del momento. In questo thriller nulla è lasciato al caso: dai simboli geometrici sulle maschere al set, tutto ha un significato, inclusi le tute colorate dei concorrenti e i cappucci dello staff. Il regista ha svelato da dove ha preso l’ispirazione per i costumi.

La serie del momento arriva dalla Corea: parliamo di Squid Game, la serie tv di Netflix di cui tutti stanno parlando. Nel giro di due settimane è diventata uno dei titoli più visti della piattaforma grazie al passaparola degli abbonamenti, letteralmente impazziti per questo K-drama in cui i personaggi si sfidano in una competizione estrema dove la posta in gioco è la vita. In questo thriller nulla è lasciato al caso: dai simboli geometrici al set, tutto ha un significato, incluse le tute colorate che portano i concorrenti e lo spietato staff.

Perché i personaggi di Squid Game indossano le tute

La serie tv Squid Game racconta di un gioco spietato per la sopravvivenza: 456 concorrenti a corto di soldi si sfidano ai tradizionali giochi per bambini coreani con la differenza che, in questo caso, chi perde muore. Le prove si svolgono sotto il vigile occhio dei sorveglianti, che uccidono chi perde. Il contrasto tra il mondo innocente dell'infanzia e la crudeltà delle esucazioni pervade tutta la serie, dall'ambientazione ai costumi. Il regista Hwang Dong-hyuk ha spiegato la scelta delle tute verdi e bianche in un'intervista al giornale coreano JoongAng Ilbo, poi ripresa da Newsweek.

Le tute dei concorrenti sono una metafora della perdita di personalità: in quel contesto non sono individui, ma numeri. Il regista ha spiegato che ha scelto quel modello e quel colore, vagamente anni Ottanta, perché gli ricordava l'uniforme da palestra della sua scuola elementare. Un periodo evidentemente non troppo piacevole, visto come finiscono i giochi di Squid Game.

Il significato dei cappucci rosa di Squid Games

Lo staff invece indossa tute color rosa acceso e delle maschere con dei simboli: quadrati, cerchi, triangoli. I simboli definiscono il loro ruolo e sono universali. Cerchi e quadrati sono infatti le prime figure che i bambini imparano a disegnare e ricorrono anche nel mondo del gaming: chiunque abbia giocato almeno una volta con una Playstation non può non riconoscerli. Il colore delle tute dei sorveglianti è stato scelto per contrasto con le tute verdi dei concorrenti, in modo da delineare un'opposizione netta, anche cromatica.

Le uniformi dello staff, ha dichiarato il regista, sono ispirate alle tute degli operai ma con un colore brillante che di solito viene associato all'infanzia, alla dolcezza, all'innocenza: il contrasto con il loro lavoro oscuro e spietato fa salire la tensione ancora di più. Halloween si avvicina e già non ci sono dubbi: queste tute verdi e fucsia saranno sicuramente il costume più gettonato.