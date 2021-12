Sophie Codegoni dà il via alle feste al GF Vip 6: l’abito rosso col maxi spacco è da favola Ieri sera è andata in onda una nuova puntata del GF Vip 6, la prima pre-natalizia, e Sophie Codegoni ha pensato bene di sfoggiare un abito a tema. Per la diretta serale ha infatti indossato un vestito rosso da fiaba con scollo generoso e maxi spacco.

Il Grande Fratello Vip è arrivato alla sua sesta edizione e continua a essere tra i reality più seguiti della tv italiana. Ieri sera è andata in onda la puntata 26 e i vipponi hanno finalmente scoperto che il programma terminerà il 14 marzo. Tra le protagoniste della diretta c'è stata Sophie Codegoni: si è scontrata duramente con Soleil Stasi dopo che quest'ultima nel daily l'aveva accusata di essere "tutta di plastica". L'ex tronista di Uomini e Donne non ha mai nascosto di essersi rifatta il seno e le labbra ma le parole della coinquilina le sono apparse eccessive e offensive. Come si è conclusa la vicenda? Le due, oltre a essersi nominate a vicenda, si sono anche sfidate a colpi di stile.

Sophie Codegoni in rosso per Natale

Se Soleil è rimasta fedele al suo stile rock con una minigonna davvero vertiginosa, Sophie Codegoni ha preferito qualcosa di più romantico. Sarà perché sente particolarmente la magia del Natale o perché semplicemente voleva un look a tema con questo periodo dell'anno, ma la cosa certa è che ha puntato tutto sul rosso fuoco. Non è la prima volta che lo fa, già nelle scorse settimane aveva anticipato le feste con un outfit total red, ma questa volta ha optato per un abito fiaba. Ha indossato un vestito lungo e principesco con un maxi spacco laterale, le maniche a palloncino, un drappeggio sul punto vita una scollatura generosa. Il dettaglio che ha fatto la differenza? Dei tagli cut-out al lato del seno che hanno rivelato i tatuaggi impressi sulla pelle.

Sophie Codegoni in rosso al GF Vip 6

I sandali scintillanti di Sophie Codegoni

Nel look di Sophie potevano mai mancare i dettagli scintillanti? Sebbene non ami le paillettes (come dichiarato dal suo stylist Matteo Evandro), aggiunge sempre qualche accessorio tempestato di cristalli all'outfit. In questo caso si tratta dei sandali, un modello gold firmato NinaLilou con il tacco a spillo e delle micro pietrine preziose su tutte le fascette (prezzo 350 euro). Per quanto riguarda i gioielli, l'ex tronista fa sfoggiato solo un paio di orecchini a cerchio con dei mini cuori pendenti, mentre in fatto di capelli ha optato per una piega leggermente ondulata. In quante prenderanno ispirazione da lei per essere principesche durante le feste?