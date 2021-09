Sophie Codegoni ha rifatto seno e labbra: le foto prima e dopo la chirurgia Sophie Codegoni, ex tronista di Uomini e Donne che lo scorso anno scelse Matteo, è tra i concorrenti della sesta edizione del Grande Fratello Vip. Com’era prima del reality? Sebbene sia giovanissima, è già ricorsa a dei ritocchi estetici ma, a differenza di molte star, non ha paura di dichiararlo: ecco le sue foto prima e dopo la chirurgia a seno e bocca.

A cura di Valeria Paglionico

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello Vip 2021/2022 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Sophie Codegoni è l'ex tronista di Uomini e Donne che partecipa alla sesta edizione del Grande Fratello Vip. È diventata famosa lo scorso anno dopo aver preso parte al noto programma di Maria De Filippi, venne definita la "tronista più giovane della storia" ma, dopo che gli utenti del web scoprirono che in realtà ha 20 anni, ha perso il "titolo". Alla fine ha scelto Matteo Ranieri ma la relazione è durata solo poche settimane. Nonostante la giovane età, non ha mai nascosto di essere ricorsa alla chirurgia per ritoccare seno e labbra: ecco com'era prima degli interventi.

Le foto di Sophie Codegoni prima e dopo la chirurgia

Sophie Codegoni si è rifatta il seno poco dopo la fine di Uomini e Donne e non ha avuto paura di dichiararlo sui social, dove ha espresso anche il suo timore di essere giudicata dai followers per questa scelta. Di recente, inoltre, ha fatto anche un ritocco alle labbra, ha voluto correggerle perché leggermente storte.

Sophie Codegoni prima e dopo l’intervento al seno

Anche in quest'occasione ha documentato tutto su Instagram, rivelando anche il nome del medico a cui si è rivolta. Si tratta di Giacomo Urtis, chirurgo ed ex gieffino che, sebbene in un primo momento non fosse troppo convinte del fatto che Sophie avesse bisogno di un intervento "correttivo", alla fine ha assecondato le sue richieste.

Leggi anche La trasformazione di Carmen Russo

“Ho rifatto il seno”, l’annuncio sul suo profilo Instagram

A differenza di molte star che preferiscono nascondere la loro passione per i ritocchini, Sophie non si nasconde, anzi ha annunciato ai followers di essersi rifatta il seno con delle Stories condivise sul suo profilo. Le sue parole sono state: “Oggi vi devo dire una cosa. Probabilmente non ve ne fregherà niente, ma mi piace condividere tutto con voi: ho rifatto il seno. È stato più difficile dirlo a voi che ai miei genitori quindi adesso mi aspetto già tutte le critiche ma io sono contenta.

Sophie Coregoni oggi

Ha poi continuando spiegando i motivi che l'hanno spinta a fare questa scelta: "È una cosa che volevo fare da una vita. Le ho rifatte perché avevo, soprattutto quando prendevo la pillola, un bel seno. Poi ho fatto un’enorme cavolata perché non ho mai messo il reggiseno, mi dava un fastidio incredibile, quindi mi sono ritrovata il seno completamente svuotato sopra. Avevo una terza scarsa e sopra completamente vuoto. Era veramente brutto da vedere”. Oggi non potrebbe essere più soddisfatta del risultato e non esita a mettere in mostra il décolleté procace.