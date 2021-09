Sophie Coregoni, tutti i tatuaggi dell’ex tronista al Grande Fratello Vip 2021 Sophie Codegoni è l’ex tronista di Uomini e Donne che quest’anno partecipa al Grande Fratello Vip 6. Ha sempre avuto la passione per i tatuaggi e non perde occasione per metterli in mostra: sono tutti mini, originali e dal significato simbolico.

A cura di Valeria Paglionico

Sophie Codegoni è una delle concorrenti della sesta edizione del Grande Fratello Vip, è diventata famosa dopo essere stata tronista di Uomini e Donne nel 2020. Nonostante la sua scelta finale fosse ricaduta su Matteo Ranieri, la relazione si è rivelata un buco nell'acqua, basti pensare al fatto che è durata solo poche settimane. Di recente le sono stati attribuiti due presunti flirt, il primo con Nicolò Zaniolo, il secondo con Fabrizio Corona. Al di là dei gossip veri o presunti che la riguardano, la cosa certa è che ha la passione per i tatuaggi. Ne ha diversi sparsi sul corpo, sono tutti mini e nascondono dei significati originali.

Il tattoo sulla spalla

Il tattoo più appariscente di Sophie Codegoni è quello sulla spalla destra, sul quale compare un grosso disegno geometrico in pieno stile mandala. L'ex tronista non ne ha mai rivelato il significato ma non si esclude che abbia un valore puramente simbolico.

Il tatuaggio sulla spalla di Sophie Codegoni

Il tatuaggio sul dito della mano

Tra i tatuaggi più in evidenza di Sophie Codegoni c'è quello sul dito medio della mano destra, sulla qualche ha impresso la scritta "Fuck U". Il suo significato è abbastanza eloquente ed è chiaro il motivo per cui ha scelto proprio quella parte del corpo per lanciare il messaggio. Quello che rimane da chiedersi è: a chi sarà dedicato?

Il tatuaggio sul dito di Sophie Codegoni

Il tatuaggio dietro al braccio

Un altro tatuaggio mini di Sophie è quello che compare nella parte posteriore del braccio sinistro, appena sopra al gomito. Cosa si è fatta tatuare? La scritta "inseparable" in caratteri corsivi, probabilmente un riferimento a una persona della sua vita alla quale è particolarmente legata. Si tratterà della mamma Valeria?

Sophie Codegoni ha tatuata la scritta Inseparable dietro al braccio

I tatuaggi delle frecce

Nella parte interna del braccio sinistro Sophie Cordegoni si è fatta tatuare due frecce indiane in posizione parallela. Non ne ha mai spiegato personalmente il significato ma di solito dei disegni simili fanno riferimento alla direzione che si vuole prendere nella vita o al desiderio di raggiungere il prima possibile i propri obiettivi.