GF Vip 6, Soleil Stasi ricicla il top, Raffaella Fico con la maxi scollatura: i look della puntata 10 Ieri sera è andata in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip 6 e tra le protagoniste indiscusse ci sono state Soleil Stasi e Raffaella Fico. Le due si sono sfidate a colpi di stile: la prima ha riciclato il look di lusso, la seconda ha osato con maxi scollatura e spacco.

A cura di Valeria Paglionico

Ieri sera, venerdì 15 ottobre, è andata in onda la puntata 10 del Grande Fratello Vip, il reality presentato da Alfonso Signorini dedicato ai personaggi più o meno noti dello spettacolo che per diverse settimane accettano di vivere 24 ore su 24 sotto i riflettori. Tra le protagoniste della diretta ci sono state Soleil Stasi e Raffaella Fico: al di là delle polemiche e degli screzi con opionioniste e coinquilini, le due si sono sfidate a colpi di stile tra bracciali di lusso, dettagli scintillanti e scollature audaci. Ecco tutti i look sfoggiati dalle donne della casa durante la puntata del venerdì sera.

I look audaci di Soleil e Raffaella Fico

Raffaella Fico ha rischiato l'eliminazione ma alla fine l'ha spuntata al televoto contro Amedeo Goria. Cosa ha indossato per la puntata 10? Ha sfoggiato un lungo tubino bianco a righe tono su tono, un modello con un profondo spacco laterale e una scollatura maxi che ha messo in risalto il seno esplosivo. Ha poi completato il tutto con dei pendenti tempestati di cristalli e i bracciali Cartier in oro giallo a cui non rinuncia quasi mai. A farle concorrenza in fatto di lusso è stata Soleil, che al polso ha portato i suoi stessi Love Bracelet. Il dettaglio che non è passato inosservato? Ha riciclato l'outfit, abbinando ai pantaloni bianchi e alla camicia beige il top di cristalli di Nué Studio che aveva già indossato durante il daily.

Soleil Stasi con il top di cristalli di Nué Studio

Sophie Codegoni con il minidress romantico

Tra le protagoniste della decima puntata del GF Vip 6 c'è stata anche Sophie Codegoni, che sarebbe sempre più vicina a Gianmaria Antinolfi. L'ex tronista ha scelto un outfit dal mood romantico: ha infatti indossato un minidress di tulle firmato Teen Idol, un modello in lilla con una cintura gialla che le ha segnato il punto vita. Le sorelle Selassié hanno continuato a puntare sui look coordinati in paillettes, Francesca Cipriani si è riconfermata la regina del kitsch in total pink, mentre Ainett ha preferito il rosso fuoco. Chi è che si aggiudica il titolo di più trendy della diretta?