Grande Fratello Vip tripudio di piume, scollature e paillettes: quando l’eleganza non è di casa Bene o male basta che se ne parli, diceva qualcuno. La prima puntata del Grande Fratello Vip non è certo stata caratterizzata da look sobri ed eleganti: i concorrenti hanno preferito outfit sopra le righe al limite del kitsch.

A cura di Giusy Dente

Si è riaperta la porta rossa del Grande Fratello Vip, giunto quest'anno alla sesta edizione. I 22 concorrenti hanno varcato la soglia dell'abitazione prontissimi a cominciare la loro avventura, che li terrà reclusi lontani dal mondo esterno per 13 settimane. Presenti invece in studio Alfonso Signorini, nuovamente al timone del reality e le due opinioniste: Adriana Volpe e Sonia Bruganelli. Per il debutto sicuramente tutti hanno scelto di non passare inosservati e di stare al centro dell'attenzione, alla faccia della sobrietà. Tra piume, maxi scollature e colori sgargianti si è già capito che (ancora una volta) non sarà di certo l'edizione dell'eleganza.

Adriana Volpe e Sonia Bruganelli debuttano al GF Vip

Nuova avventura televisiva per la moglie di Paolo Bonolis, scelta come opinionista della sesta edizione del Grande Fratello Vip. Per l'occasione Sonia Bruganelli aveva già annunciato che avrebbe affidato i look delle varie puntate a stilisti emergenti. Lei, che non ha mai fatto mistero della sua passione sfrenata per abiti e accessori griffati, ha selezionato per il debutto negli studi del GF Vip un look di Riccardo LaManna con decollété Casadei. All'abito nero con maniche lunghe e ampia gonna al ginocchio, la collega Adriana Volpe ha invece risposto con un outfit completamente diverso. La bionda 48enne ha puntato su un lungo abito monospalla di Fabiana Ferri, di un acceso blu elettrico, con spacco e ampia scollatura, abbinato a sandali gioiello.

a sinistra Adriana Volpe in Fabiana Ferri e Sonia Bruganelli in Riccardo LaManna

Eleganza, questa sconosciuta…

I concorrenti del Grande Fratello hanno detto sì all'eccentricità e no alla sobrietà, preferendo dei look sopra le righe, con dettagli e colori appariscenti. Bene o male basta che se ne parli, insomma. Non hanno sicuramente preso esempio dal red carpet del Festival di Venezia, situazione certamente diversa, dove però le donne hanno dimostrato quanto basti poco per risultare impeccabili.

Katia Ricciarelli

Non sono mancati gli scivoloni di stile anche lì, ma tante sfilando sul red carpet si sono imposte per semplicità ed eleganza, senza il bisogno di chissà quali dettagli. I pantaloni sono stati grandi protagonisti della kermesse, sfatando l'equazione femminilità=gonna.

Francesca Cipriani

Di pantaloni al Gf Vip non se ne sono visti, a vantaggio di minigonne, scollature, piume, spacchi, paillettes e colori sgargianti. Da Francesca Cipriani, Katia Ricciarelli e Manila Nazzaro vestite di blu alle tre sorelle di origini principesche Jessica, Lulù e Clarissa in un tripudio di piume e peluche, sicuramente l'eleganza al Grande Fratello non è di casa. Non che sia requisito d'accesso, sia chiaro, ma dinanzi a questi eccessi viene da dire: anche meno. E lo dimostrano proprio gli uomini.

Manila Nazzaro in Alessandro Legora

I protagonisti del reality hanno mantenuto un profilo basso, ma degno di nota. Manuel Bortuzzo ha varcato la soglia in smoking e papillon, con camicia bianca. Camicia bianca anche per Aldo Montano, mentre look total black per Alex Belli. Il 22enne Tommaso Eletti perfettamente in linea con la sua età ha optato per jeans, sneakers e camicia colorata. Stavolta la lezione di stile l'hanno data loro.