GF Vip 6, da Raffaella Fico a Manila Nazzaro: nella seconda puntata trionfano le maxi scollature Ieri sera è andata in onda la seconda puntata del GF Vip e, come da tradizione, le protagoniste hanno sfoggiato i loro look più appariscenti ed esuberanti. Cosa ha accomunato Raffaella Fico, Manila Nazzaro e Sophie Codegoni? Hanno puntato tutte su delle scollature maxi decisamente audaci.

A cura di Valeria Paglionico

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello Vip 2021/2022 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Ieri sera, venerdì 17 settembre, è andata in onda la seconda puntata del Grande Fratello Vip, il reality di Canale 5 arrivato alla sua sesta edizione che ogni anno dà spazio a personaggi più o meno famosi del mondo dello spettacolo. Così come successo durante il debutto dello scorso martedì, dove hanno trionfato le paillettes e le piume, anche questa volta i protagonisti del programma non hanno rinunciato all'esuberanza. Maxi scollature, fantasie animalier, pompose gonne di tulle: nella casa se ne sono viste davvero di tutti i colori. Le uniche che hanno preferito rimanere un tantino più sobrie? Raffaella Fico e Sophie Codegoni che hanno puntato sul total black.

Soleil Stasi in verde lime, Miriana Trevisan con il mini abito d'oro

Cosa ha accomunato molte delle "vippone" durante la seconda puntata del GF Vip? La passione per le scollature maxi che hanno lasciato il seno in vista. Ainette Stephens ha messo in risalto il décolleté con un lungo abito blu notte, Manila Nazzaro ha preferito una creazione in raso arancio di Alessandro Legora, Francesca Cipriani non ha rinunciato alla sua innata esuberanza e ha puntato tutto su un completo leopardato con gonna alla caviglia e crop top incrociato.

Francesca Cipriani col completo leopardato

Anche Soleil Stasi ha optato per un vestito lungo ma in verde lime e, sebbene fosse molto scollato, risultava meno appariscente, visto che il suo décolleté non è "esplosivo" come quello delle colleghe. Miriana Trevisan ha poi fatto il su o ingresso in paillettes total gold, mentre le tre sorelle principesse si sono fatte notare con dei pomposi abiti di tulle e piume coordinati.

Miriana Trevisan col minidress di paillettes

Sophie Codegoni, l'ingresso in total black

In assoluta controtendenza, alcune protagoniste del reality che hanno preferito rimanere "sobrie", anche se i dettagli sexy non sono mancati.

Soleil Stasi in verde lime

Di chi si tratta? Di Raffaella Fico e Sophie Codegoni. Dopo il body sgambato e la maxi scollatura sulla schiena, la napoletana questa volta ha preferito un minidress total black con la gonna a balze e il corpetto strapless che ha messo in risalto il décolleté. Non sono mancati i vertiginosi tacchi a spillo e i gioielli scintillanti. La nuova arrivata Sophie, invece, ha abbinato minigonna di pelle e camicia (tutto di Gaelle Paris), lasciando quest'ultima "distrattamente" sbottonata, così da rivelare l'assenza del reggiseno e le forme procaci.