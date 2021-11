Soleil Stasi al GF Vip 6 osa col maxi spacco: il look con maxi perle e mollette tra i capelli Ieri sera è andata in onda la puntata 20 del Grande Fratello Vip 6 e ad attirare le attenzioni del pubblico è stata ancora una volta Soleil Stasi. L’influencer è tornata ai suoi tanto amati abiti lunghi col maxi spacco e ha completato il tutto con degli accessori in pieno stile anni ’90.

A cura di Valeria Paglionico

Ieri sera, venerdì 19 novembre, è andata in onda la ventesima puntata della sesta edizione del Grande Fratello Vip e, come da tradizione, le sorprese sono state moltissime, dal toccante momento dedicato a Miriana Trevisan allo scontro tra le amiche-nemiche Sophie Codegoni e Soleil Stasi. Le due hanno parlato del loro rapporto fatto di alti e bassi, lasciando intendere chiaramente di non essersi mai piaciute. Al di là degli screzi, si sono sfidate anche a colpi di stile, dando prova di essere le più fashion della casa. L'influencer (ex di Jeremias Rodriguez) è apparsa elegantissima in lilla e con degli accessori in pieno stile anni '90: scommettiamo che nelle prossime settimane torneranno di moda?

L'abito lilla col maxi spacco di Soleil

Soleil Stasi è una delle concorrenti più fashion della sesta edizione del GF Vip 6 e lo ha dimostrato anche durante la puntata 20. Dopo la minigonna "strappata", la camicia "rubata" ad Alex Belli e l'abito di maglia col dettaglio cut-out, per la diretta del venerdì sera è tornata ai suoi tanto amati vestiti lunghi col maxi spacco. Ha puntato tutto su un colore must di stagione, il lilla, optando per un modello sinuoso ed etero con la gonna alta e il bustier con collo alto e maniche a palloncino. A completare il tutto nn potevano mancare i vertiginosi tacchi a spillo, per la precisione un paio di sandali alla schiava in bianco di MonroiRoma, e una serie di catene gold portate al collo, al polso e intorno alla vita.

Soleil con il maxi spacco al GF Vip

Soleil Stasi con gli accessori anni '90 al GF Vip 6

La vera "chicca" dell'outfit di Soleil, però, sono stati gli accessori hair. Dopo aver sfoggiato il semi raccolto con i due ciuffi sciolti la scorsa settimana, è tornata a rendere omaggio agli anni '90, a prova del fatto che tutto ciò che risale a quel periodo storico ha ricominciato a essere super trendy. L'influencer ha tenuto i capelli sciolti ma tirati dietro alle orecchie con dei fermagli tempestati di perle bianche. La cosa particolare è che li ha abbinati agli orecchini, dei maxi cerchi sempre di perle. In quante prenderanno ispirazione dal suo look durante il prossimo inverno?

