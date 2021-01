Silvia Toffanin ormai è uno dei volti più amati di Mediaset: la conduttrice di Verissimo, il rotocalco in onda il sabato pomeriggio su Canale 5, ha saputo consolidare l'affetto del pubblico con la sua semplicità e il suo sorriso. Empatica, discreta e dai modi affabili, la conduttrice di Verissimo si è fatta apprezzare anche per il suo stile sempre elegante e raffinato. Per la puntata del 16 gennaio ha scelto di indossare un pull candido con le maniche a palloncino, i pantaloni grigi a vita alta esaltati da una cintura intrecciata: Silvia Toffanin è riuscita a mixare con stile tutti i trend del momento, aggiungendo il suo tocco personale.

Gli ospiti di Verissimo del 16 gennaio

Tra gli ospiti della puntata di sabato 16 gennaioanche le protagoniste della serie tv Made in Italy, in onda su Canale 6, che racconta la nascita del mito della moda italiana. Si tratta di Greta Ferro e Fiammetta Cicogna: le due interpretano rispettivamente Irene Mastrangelo, la nuova assistente di una prestigiosa rivista di moda milanese, e Monica Massimello, una collega più esperta che sarà una guida e una confidente per Irene. Lo scorso sabato era stata la volta di un altro attore della serie: Raoul Bova, che ha il ruolo di Giorgio Armani.

Il salotto televisivo di Silvia Toffanin sabato ha accolto anche l'etoile Carla Fracci, ballerina di fama mondiale, e due leggende della musica italiana: Orietta Berti e Iva Zanicchi. Infine ci saranno Pupo e Fabio Canino e Matilde Brandi, che ha raccontato degli episodi molto dolorosi della sua vita privata.

Lo stile di Silvia Toffanin

La conduttrice di Bassano del Grappa, 41 anni, ci ha abituato a un stile impeccabile e bon ton: i suoi look sono sempre sofisticati e mai eccessivi, ma senza rinunciare al vezzo di un dettaglio prezioso. Spesso indossa camicie romantiche con le ruches o maglioni con le maniche a sbuffo in morbidi colori pastello (come quello rosa firmato Philosophy di Lorenzo Serafini). Alterna con disinvoltura ampi pantaloni palazzo a gonne plissettate o a matita, seguendo il trend di stagione sempre con un tocco personale. I suoi outfit vengono completati da classiche decolté, dalle nuance del camoscio al rosso acceso e dalle morbide onde sui capelli.

in foto: Silvia Toffanin a Verissimo

I look con i pantaloni a vita alta da 660 euro

Il pull con le maniche a sbuffo, oltre a essere uno dei modelli di tendenza dell'inverno 2021, è diventato uno dei capisaldi del suo guardaroba: per la puntata di sabato 16 gennaio ha scelto un pullover in una sfumatura bianco magnolia molto chic. Al pullover la conduttrice ha abbinato un paio di ampi pantaloni palazzo grigi a vita alta in principe di Galles a cui ha abbinato una cintura intrecciata color vinaccia con la fibbia circolare. Il capo è firmato Alberta Ferretti e sul sito del brand viene venduto a 660 euro. Il modello rispecchia perfettamente il trend di stagione che impone vita altissima e maxi cintura. Per completare il look ha scelto degli anelli sottili e un paio di decolté bordeaux. Il look perfetto per affrontare l'inverno con semplicità, stile ed eleganza.