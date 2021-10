Shiloh Jolie Pitt è identica a mamma Angelina da giovane: madre e figlia sono due gocce d’acqua Angelina Jolie e la figlia Shiloh sono apparse spesso in pubblico fianco a fianco negli ultimi giorni e il dettaglio che tutti hanno notato è che si somigliano in modo impressionante. Man mano che cresce, infatti, la ragazzina diventa sempre di più la fotocopia della mamma diva.

A cura di Valeria Paglionico

Angelina Jolie ha ormai detto addio al suo ex marito Brad Pitt, tanto da aver cancellato anche il tatuaggio che aveva sulla spalla a lui dedicato. A starle vicino in questo momento difficile della sua vita sono sempre stati i figli. Non sorprende che abbia voluto condividere con loro il suo ultimo successo, quello raggiunto con il nuovo film Eternals. È proprio per questo che li ha voluti accanto sui red carpet internazionali più ambiti, da quello hollywoodiano a quello del Roma Film Fest. Ad attirare le attenzioni dei riflettori negli ultimi giorni è stata soprattutto la prima figlia biologica dell'attrice, Shiloh Jolie-Pitt: è ormai diventata una ragazzina, ha abbandonato gli abiti da maschio e somiglia sempre più alla mamma.

Angelina e Shiloh sono due gocce d'acqua

In quanti ricordano Angelina Jolie agli esordi della carriera? Basta riguardare qualche foto del debutto nel mondo del cinema per rimanere senza parole di fronte un dettaglio davvero impressionante: la figlia Shiloh le somiglia sempre di più man mano che cresce.

Angelina Jolie da giovane

Le due hanno lo stesso sorriso smagliante, lo stesso taglio e colore di occhi, lo stesso sguardo profondo, la stessa silhouette alta e snella, la stessa bocca carnosa. Fatta eccezione per i capelli biondi che la 15enne ha ereditato da papà Brad Pitt, mamma e figlia potrebbero essere tranquillamente scambiate per sorelle, soprattutto se si guardano le foto della diva da giovane. Shiloh seguirà le sue orme nel cinema? L'unica cosa certa al momento è che lo splendore e il fascino non le mancano affatto.

Shiloh Jolie Pitt oggi

Shiloh Jolie Pitt è sempre stata una bambina libera

Shiloh Jolie Pitt è abituata a vivere sotto i riflettori, è fin dalla nascita che i media parlano di lei e non sorprende che ogni sua scelta abbia attirato le attenzioni di milioni di fan. Da piccola ha fatto non poco scalpore per aver calcato un red carpet in giacca e cravatta, è stato in quel momento che i genitori hanno spiegato che non si riconosceva nel genere femminile, tanto da aver chiesto di poter essere chiamata John.

Angelina Jolie e Shiloh insieme sul red carpet

Di recente pare che le cose siano cambiate: sebbene la sua bellezza sia rimasta invariata, a 15 anni ha cominciato a indossare degli abiti da sera femminili. Insomma, al di là del cognome famoso, Shiloh è sempre stata una bambina libera di riconoscersi nell'identità che più la rappresenta ed è proprio questo dettaglio a renderla ancora più meravigliosa.