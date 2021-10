Angelina Jolie ha cancellato un tatuaggio: era quello dedicato a Brad Pitt Angelina Jolie ha incantato tutti con la sua bellezza alla prima di The Eternals ma, visto che i riflettori sono stati attirati dai figli presenti all’evento, in molti non hanno notato un dettaglio. La diva si è fatta cancellare un tatuaggio, per la precisione quello che aveva dedicato a Brad Pitt.

A cura di Valeria Paglionico

Angelina Jolie sta vivendo un momento molto felice dal punto di vista professionale: è nel cast di The Eternals, il nuovo film Marvel diretto dalla regista premio Oscar Chloé Zhao, e non ha potuto fare a meno di partecipare alla première andata in scena a Hollywood qualche giorno fa. Si è presentata sul red carpet dell'evento in compagnia dei figli, dando prova del fatto che ormai sono cresciuti e pronti per debuttare nello spettacolo. Ad attirare i riflettori sono state soprattutto Zahara, che ha "riciclato" il vecchio vestito della mamma diva, e Shiloh, che pare abbia detto addio ai look no gender per sfoggiare un elegante abito da sera. Il dettaglio che a molti è passato inosservato? Sulla pelle dell'attrice non c'era più uno dei suoi tatuaggi iconici.

Angelina Jolie sul red carpet mostra il tatuaggio cancellato

Angelina Jolie ha incantato tutti sul red carpet del film The Eternals con il suo abito strapless firmato Balmain: tra sguardo magnetico, un originale accessorio dorato sul mento e fascino irresistibile, in molti si sono lasciati "distrarre", non notando un dettaglio particolare sul suo braccio. La diva è sempre stata appassionata di tatuaggi, non a caso ha impresso sulla pelle solo disegni e scritte dal significato profondo, ma da qualche tempo a questa parte ha deciso di dire addio a uno dei simboli a cui era più legata. Sulla spalla sinistra si è fatta cancellare le coordinate geografiche di Oklahoma, ovvero la città natale dell'ex marito Brad Pitt: ora su quella parte del corpo sono rimasti solo i tattoo dedicati ai figli, le persone più importanti della sua vita.

Angelina Jolie con il vecchio tatuaggio dedicato a Brad Pitt sul braccio

Tutti i tattoo rimossi di Angelina Jolie

Non è la prima volta che Angelina Jolie si fa cancellare un tatuaggio, lo aveva già fatto nei primi anni 2000, quando si è lasciata coprire il disegno di un dragone e la scritta Billy Bob, ovvero il nome del suo secondo marito. Prima di farsi decorare la spalla con le coordinate geografiche, ha rimosso l'inchiostro indelebile con il laser, così da eliminare ogni riferimento all'ex marito. La stessa sorte è capitata anche al tattoo dedicato a Brad Pitt. A questo punto, dunque, non rimane da chiedersi: quand'è che l'attrice smette di dedicare i suoi tatuaggi ai compagni, così da non ritrovarsi più a doverli cancellare?