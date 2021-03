in foto: Serena Rossi

Dopo il grande successo della fiction Rai Mina Settembre, per Serena Rossi è cominciata una nuova avventura che però la vede coinvolta non in qualità di attrice bensì di conduttrice. Amatissima dal pubblico, che l'apprezza soprattutto per la sua semplicità e per la sua bellezza naturale, è reduce anche dall'esperienza del Festival di Sanremo. Amadeus l'ha voluta ospite della kermesse nella serata conclusiva e anche in questa occasione ha dimostrato quanto l'autenticità di una donna sia un'arma vincente per arrivare al cuore delle persone. Ieri sera ha debuttato su Rai 1 in prima serata col nuovo programma Canzone segreta . Sette ospiti si sono seduti sulla poltrona bianca, elemento identificativo e iconico del programma, per ricevere una sorpresa in musica da parte di persone care. Si tratta quindi di uno show che tira in ballo i sogni, le emozioni, i sentimenti, i ricordi, il vissuto dei protagonisti, in un susseguirsi di filmati e fotografie. Per la prima delle cinque puntate Serena Rossi ha scelto un look elegantissimo e molto prezioso.

Serena Rossi conduttrice

Serena Rossi, in apertura di puntata, ha parlato della sua recente esperienza in Mina Settembre: in punta di piedi è entrata nelle case dei telespettatori, ma ha anche conquistato i loro cuori con questo personaggio che ha avuto un grandissimo successo e ottimi riscontri in termini di ascolti. Ha anche ironizzato sul cappotto rosso iconico della protagonista, quello indossato in tutte le puntate e che aveva anche un preciso significato. In attesa di ritrovare Serena sul piccolo schermo nella seconda stagione della fiction, che è stata già ufficializzata, si concentrerà sull'esperienza di conduttrice di Canzone segreta, che non è in realtà per lei la prima. Nel suo passato ci sono anche i programmi Detto Fatto e Celebration.

in foto: Serena Rossi in Etro

Serena Rossi incantevole a Canzone Segreta

Per la prima puntata del programma Canzone Segreta Serena Rossi ha indossato un abito Etro strapless in velluto di seta verde smeraldo: ricamo in paillettes e cristalli sul corpetto e lungo spacco sulla gonna. A completare il look sandali modello Gwen di Le Silla (546 euro) in vernice nera e tacco stiletto. Per i gioielli ha scelto nuovamente Crivelli, lo stesso brand della serata finale di Sanremo. Non i soliti orecchini per lei, ma dei preziosi earcuff in oro bianco con diamanti a goccia, ovali e brillanti. Il modello è lo stesso sfoggiato dall'attrice e regista Mona Fastwold al Festival di Venezia, lo scorso anno. Il gioiello, realizzato interamente in Italia, ha un costo di 26.830 euro.