Savage X Fenty, non più solo online: Rihanna aprirà negozi fisici del suo brand di lingerie Gli affari di Rihanna nel mondo della moda proseguono a gonfie vele e l’imprenditrice ha in serbo dei nuovi progetti, per il 2022. Ha fatto sapere che presto affiancherà alla piattaforma di acquisto online di Savage X Fenty, il suo brand di lingerie, anche dei negozi al dettaglio. Il marchio vuole aprire delle sedi fisiche, sia negli USA che in Europa.

A cura di Giusy Dente

Rihanna

Rihanna deve il suo patrimonio stellare non tanto ai guadagni dell'attività di cantante, quanto piuttosto a quelli di imprenditrice. Le iniziative nel mondo della moda e del beauty si sono rivelate per lei un successo, consentendole di diventare miliardaria: è la musicista donna più ricca del mondo. Il suo capitale è cresciuto a dismisura da quando ha messo in piedi il proprio brand, che ha esteso il suo raggio d'azione in diversi ambiti. Prima Fenty Beauty nel 2017, poi Fenty Skin e infine Savage X Fenty, il marchio di lingerie inclusiva per donne desiderose di sentirsi belle e sensuali oltre ogni stereotipo e pregiudizio. Presto aprirà dei negozi di vendita al dettaglio, visto che al momento si può acquistare solo online.

Savage X Fenty, un successo miliardario

Nel corso dello show Savage X Fenty Volume 3 Rihanna ha presentato al mondo la sua nuova linea di lingerie; l'intera sfilata è già disponibile anche su Amazon Prime Video. Vi hanno preso parte, tra gli altri, anche Irina Shayk, Bella Hadid, Emily Ratajkowski e Lourdes Leon Ciccone. In passerella hanno sfilato modelle di ogni fisicità, proprio perché il brand è stato pensato in ottica inclusiva, per promuovere la bellezza femminile a tutto tondo, lontano da stereotipi di magrezza ossessiva a tutti i costi. La stessa Rihanna ha vissuto sulla propria pelle un certo body shaming, nel momento in cui la sua fisicità è cambiata, nel momento in cui è diventata una donna e le sue forme si sono fatte più prosperose.

Rihanna, Savage X Fenty Show Vol. 3

I suoi capi di lingerie invece vanno oltre le definizioni, oltre i canoni di bellezza imposti dalla società: è lingerie sexy per tutte le taglie. Al momento si può acquistare online, ma l’imprenditrice pensa in grande e ha progetti in cantiere per il nuovo anno. Nel 2022 infatti è prevista l’apertura di negozi al dettaglio del suo brand. L’annuncio ufficiale risale a pochi giorni fa, quando vista la crescita costante e gli affari che proseguono a gonfie vele, si è pensato di affiancare alla piattaforma di e-commerce, dunque di acquisti online, anche degli store fisici, dove recarsi personalmente per provare i capi.

Leggi anche La sfilata Savage X Fenty di Rihanna

Bella Hadid, Savage X Fenty Show Vol. 3

Proprio provare i capi è un aspetto a cui molte clienti non sono disposte a rinunciare, è l’elemento fondamentale dell’esperienza di acquisto in un negozio fisico, che inevitabilmente un negozio online non può offrire: "Il retail è una parte importante della nostra strategia di crescita. Vedrete certamente negozi nel 2022", ha affermato la copresidente e chief marketing and design officer Christiane Pendarvis. Il primo passo sarà rivolgersi alla clientela statunitense, per poi ampliare la rete verso l'Europa, in un'ottica di espansione e ingrandimento del tutto in linea con quanto accaduto in questi anni, in cui il brand non ha conosciuto crisi. Al momento le stime dicono che il brand di lingerie di Rihanna vale ben un miliardo di dollari.