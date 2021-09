Rihanna regina dello show Savage X Fenty: il look giallo è tempestato di cristalli Savage X Fenty è l’annuale fashion show con cui Rihanna presenta al mondo le collezioni del suo brand di lingerie. Allo show, che sbarcherà su Prime Video il 24 settembre, hanno preso parte tantissime celebrities e performer. Per l’occasione l’imprenditrice ha scelto un look scintillante.

A cura di Giusy Dente

Cantante è dire poco: Rihanna è un'imprenditrice a tutto tondo, come dimostrano i suoi guadagni stellari che derivano appunto più dalla sua attività nel mondo della moda e del beauty, che dal lavoro in quello della musica. Il suo patrimonio è uno dei più alti al mondo, tra le celebrities dello star system ed è una fortuna che deve in parte consistente a Fenty. Le entrate che le derivano dall'attività di imprenditrice sono frutto di un intuito per gli affari che l'ha premiata. Il pubblico ama i suoi prodotti (make up e skin care) e la sua lingerie, quest'ultima pensata in ottica inclusiva: per tutte le taglie, per tutte le donne. Savage X Fenty è il tradizionale show di presentazione delle collezioni del brand. Sbarcherà su Amazon Prime Video a partire dal 24 settembre, ma sui social è già possibile sbirciare tra i look delle star che vi hanno preso parte. Sfileranno in passerella Irina Shayk, Gigi Hadid, Emily Ratajkowski e Lourdes Leon Ciccone, con un look decisamente sexy.

Rihanna regina di Savage X Fenty

Non poteva mancare al fashion show proprio lei, Rihanna, la creatrice di uno dei marchi di lingerie del momento. Per il lancio di Savage X Fenty Volume 3 l'imprenditrice ha scelto un colore allegro, il giallo. Ha raggiunto The Westin Bonaventure Hotel & Suites, dove si è svolto lo show, indossando un look tempestato di cristalli firmato Bottega Veneta, realizzato appositamente per lei dal designer Daniel Lee, composto mini dress e felpa con zip e cappuccio. L'outfit, sportivo ma sexy al tempo stesso, era completato da décolleté in raso color champagne con cinturini gialli alla caviglia.

Ma c'è stato tempo anche per un cambio outfit, decisamente più sexy, ma in total black: calze autoreggenti, gonna di pizzo, abito con profonda scollatura e spacchi laterali altissimi. Diverso anche l'hair look. Rihanna infatti, da vera trasformista, ha stupito tutti con la frangetta già sperimentata in passato. La cantante è un'icona di sensualità, che è poi la parola chiave di tutto lo spettacolo e di tutta la linea, che esalta la bellezza delle donne puntando a farle sentire a proprio agio nel loro corpo, a prescindere dalla taglia.