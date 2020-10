L'inclusività è il pilastro portante della linea con cui Rihanna prosegue la sua avventura nel mondo della lingerie iniziata con la sfilata dello scorso anno alla New York Fashion Week. Savage X Fenty è una collezione pensata per le donne, quelle di tutte le taglie. Infatti la stilista ha voluto che i capi potessero essere indossati dalle donne di ogni fisicità. Ecco perché trovano spazio taglie che vanno dalla 32A alla 42H per i reggiseni e taglie che vanno dalla XS alla 3X per gli slip e la biancheria da notte. L’industria della moda propone modelli di bellezza in cui Rihanna non si riconosce in pieno. Lei stessa è stata protagonista di una trasformazione fisica oggetto di “discussione”: le sue forme si sono ammorbidite, non è più la diciassettenne che cantava Pon de Replay, ma la donna di The Monster e Diamonds. La cantante originaria delle Barbados ha preso qualche chilo nel tempo e ciò le è stato più volte fatto notare con disprezzo. Ma lei ha sempre risposto autoironicamente alle critiche, fiera della sua femminilità e consapevole che non dipenda dal numero scritto sulla bilancia.

Savage X Fenty

Rihanna nella collezione Savage X Fenty vuole comunicare i valori del coraggio, della fiducia in sé stessi, dell'amore verso il proprio corpo, un corpo in cui sentirsi a proprio agio e di cui non vergognarsi. Il marchio si pone in questo senso come rivoluzionario, in un'industria dominata da canoni fisici molto diversi da quelli che la stilista ha invece voluto celebrare, con uno stile insieme divertente e sensuale. Pizzo, raso, collant a rete, latex: i modelli portati in passerella, arricchiti da vistosi gioielli, sono esibiti dalle modelle con grande sicurezza. Si spazia in una gamma di colori accesi, senza dimenticare l'intramontabile nero e il più classico (ma mai banale) bianco. Lo show di presentazione della collezione è stato uno spettacolo esclusivo, molto più di una sfilata in senso stretto. Hanno preso parte all’evento modelle, attrici e ballerine, tutti chiamati per indossare i capi pensati dalla star per tutte le donne. Savage X Fenty Show Vol. 2 è già disponibile in esclusiva su Prime Video, in Italia e negli altri Paesi dove il servizio di streaming è disponibile. Rihanna ha voluto uno spettacolo molto costruito. Si sono esibite diverse star del panorama musicale internazionale e hanno presenziato nomi importanti del fashion system: Bella Hadid, Cara Delevingne, Irina Shayk, Paris Hilton e molte altre.