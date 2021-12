Sarah Jessica Parker, la premiere di “And Just Like That” è in stile Carrie con gonna di tulle rosa Sarah Jessica Parker era alla prima di And Just Like That a New York col marito e il figlio. L’abito era un omaggio all’iconico personaggio di Carrie Bradshaw.

A cura di Giusy Dente

Sarah Jessica Parker in Oscar de La Renta

Alla premiere newyorkese di And Just Like That, Sarah Jessica Parker ha voluto portare con sé il marito e il figlio, che hanno sfilato con lei sul tappeto rosso. Ultimamente i red carpet sono diventati questioni di famiglia: l'attrice non è la sola ad aver fatto questa scelta. Per la prima italiana del film Eternals della Marvel, Angelina Jolie ha riunito le figlie Zahara e Shiloh. Ancora prima è stata la volta di Jodie Foster, che ha sfilato a Cannes mano nella mano con sua moglie Alexandra Hedison. L’attrice 56enne per l’occasione ha scelto un look in perfetto stile Carrie Bradshaw.

Sarah Jessica Parker come Carrie Bradshaw

Sarah Jessica Parker ha preso parte alla prima di And Just Like That assieme al marito Matthew Broderick e al figlio James. Ha indossato un abito da cocktail con scollo a cuore in perfetto stile Carrie Bradshaw, una creazione personalizzata in chiffon di seta color peltro di Oscar de La Renta ricamato a mano con mantella lunga dello stesso colore impreziosita da piccole applicazioni di paillettes e ampia sottogonna di tulle rosa, del tutto simile al tutù di una ballerina. A completare il tutto, una borsa di Erdem, gioielli di Fred Leighton e un paio di décolleté rosa di raso con strass applicati sui tacchi (appartengono alla SJP Collection). La scelta dello stilista non è affatto casuale: è uno dei suoi preferiti ma anche uno di quelli più amati da Carrie. Insomma, l'omaggio all'iconico personaggio che l'ha resa famosa è più che evidente.

Sarah Jessica Parker col marito Matthew Broderick e il figlio James Wilkie Broderick

Elegantissimi anche i suoi due accompagnatori, in completo scuro con intramontabile camicia bianca e cravatta nera, con tanto di fazzoletti da taschino abbinati. Per il 19enne è stato il ritorno a un evento mondano dopo molto tempo. La sua vita è lontana dai riflettori ed è sempre stato esposto poco, mediaticamente. Non ha proseguito le orme materne e paterne nel mondo dello spettacolo: si è diplomato al liceo e ha cominciato il college. Lui è il primogenito della coppia, che è sposata dal 1997 ed è nato nel 2002. Le due sorelle gemelle sono invece nate nel 2009 con la tecnica della maternità surrogata.

Sarah Jessica Parker in Oscar de La Renta

Il ritorno di Sarah Jessica Parker

L'attesissimo nuovo capitolo di Sex and The City vede il ritorno sullo schermo non solo della Parker, ma anche di Cynthia Nixon e Kristin Davis, rispettivamente nei panni di Carrie, Miranda e Charlotte. È invece assente in And Just Like That Kim Cattrall che interpretava Samantha. Sull'attrice 56enne si sono abbattute molte critiche: è stata giudicata troppo vecchia per interpretare nuovamente quel ruolo, come se non ci fosse più posto a Hollywood per le over 50.

Sarah Jessica Parker in Oscar de La Renta

Lei è una donna che invece ha scelto di invecchiare serenamente e di tenere le sue rughe sul volto, contraria all'idea del dover sottostare alla giovinezza a tutti i costi a colpi di chirurgia. Si è espressa contro la cultura misogina che annulla le donne che non rispecchiano standard di bellezza, che sono anche legati all'età. Il suo fascino sta proprio nella sua sicurezza e consapevolezza, nell'essere fiera di sé, del proprio percorso artistico e del proprio aspetto, che non vuole rinnegare.