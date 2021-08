Sabrina Salerno, il tempo sembra essersi fermato: in bikini a 53 anni è più in forma che mai Sabrina Salerno si sta godendo l’estate all’isola d’Elba, condividendo su Instagram gli scatti delle vacanze. Impossibile non notare quanto sia in forma la 53enne, che in bikini fa ogni volta il pieno di likes e complimenti.

Accantonati gli impegni di lavoro, i volti noti del mondo della televisione e dello spettacolo si stanno concedendo dei giorni di relax in incantevoli luoghi di mare. Quest'anno sembra che l'Italia sia la meta più gettonata, in tantissimi hanno scelto vacanze nel Belpaese. Federica Panicucci, per esempio, è attualmente col compagno Marco Bacini in Sicilia, dopo aver trascorso alcuni giorni a Forte del Marmi. Caterina Balivo si trova sull'isola di Capri assieme alla famiglia e lì sta sfoggiando i suoi migliori look balneari. Anche Barbara D'Urso in attesa di riprendere gli impegni lavorativi si sta godendo un po' di meritato relax tra giri in barca, mare e piscina. Il tutto all'insegna della passione per le griffe, dalle zeppe multicolor Gucci alle espadrillas Chanel alle ciabatte Valentino. Ed è tempo di mare e bikini anche per l'amatissima Sabrina Salerno.

Sabrina Salerno incanta in bikini

Direttamente dall'isola d'Elba, Sabrina Salerno sta condividendo con fan e follower gli scatti in bikini della sua estate lasciando tutti di stucco. Impossibile non notare il fisico della 53enne, in perfetta forma proprio come agli esordi, quando con la sua musica incantava e faceva ballare italiani e non solo.

Per lei in breve tempo è arrivato infatti il successo internazionale, ben oltre i confini nazionali, che l'ha portata a diventare una delle icone degli anni Ottanta, un vero e proprio sex symbol, titolo che non ha mai perso fino a oggi. Merito di Madre Natura? In parte sì, ma anche di molto allenamento fisico: difatti nelle Instagram Stories spesso mostra il suo quotidiano workout, che le permette di sfoggiare l'invidiabile fisico tonico.

Sabrina Salerno è rifatta?

La cantante sa perfettamente come catturare l'attenzione, difatti ai bikini abbina delle pose decisamente provocanti che enfatizzano le sue curve. Per la cantante sembra che il tempo non sia affatto passato e spesso è finita al centro di pettegolezzi proprio per questo. È rifatta? Ha fatto ricordo alla chirurgia? Il seno abbondante che da sempre la contraddistingue è naturale o c'è lo zampino del chirurgo? Lei ha sempre zittito le malelingue affermando di non aver mai fatto ricordo a interventi estetici, soprattutto al seno. Anzi, proprio in una foto pubblicata su Instagram alcuni mesi fa ha ironizzato sul famigerato ritocchino e su Photoshop, facendo intuire di non averne affatto bisogno. Posando in costume ha scritto: "Photoshoppami il cuore".