A giugno, mese del Pride, vanno molto di moda le collezioni a tema LGBTQ+: dall'abbigliamento alle scarpe agli accessori, tanti brand fanno le loro proposte, il più delle volte semplici occasioni di marketing. Le capsule collection arcobaleno, infatti, non sempre nascondo un reale intento di vicinanza alla comunità, per dare dignità alle loro decennali battaglie. Si tratta spesso, purtroppo, di semplici trovate commerciali. Si parla infatti di rainbow washing. Uno dei modi per capire se un'azienda sta realmente supportando la causa o la sta solo sfruttando è controllare che una parte del ricavato vada alle associazioni impegnate nella difesa dei diritti della comunità LGBTQ+. Ed è questo il caso della collezione di Rihanna, la capsule collection Savage x Pride.

Rihanna sostiene il Pride

Savage x Fenty è il brand di lingerie di Rihanna. Attualmente vale sul mercato oltre un miliardo di dollari: va insomma a gonfie vele ed è in continua crescita. Alla base c'è una filosofia molto inclusiva: valorizzare la bellezza femminile con capi pensati per tutte le età, tutte le taglie, tutti i colori di pelle. Il marchio rivoluzionario della popstar porta avanti gli ideali della fiducia, dell'amore verso se stessi, del coraggio, della libertà di esprimersi e mostrasi senza vergogna. In un contesto così aperto non poteva non trovare spazio anche una collezione appositamente creata nel mese del Pride, che è quello in cui si pone l'accento proprio su questi valori.

Rihanna hot in autoreggenti arcobaleno e perizoma

Rihanna ha mostrato, indossandoli, alcuni capi della sua capsule collection realizzata in occasione del Pride. Si tratta di un paio di autoreggenti nere con dettaglio arcobaleno e un perizoma in pizzo decorato con arcobaleni sul davanti. Le taglie vanno dalla XS alla 4XL, perché pensati per tutte le donne. Sono stati realizzati in collaborazione con la sua organizzazione no-profit, la Clara Lionel Foundation e parte del ricavato delle vendite della linea andrà a beneficio di cinque organizzazioni in prima fila per aiutare le comunità LGBTQ+: GLAAD, Audre Lorde Project, Trans Latina Coalition, Caribbean Equality Project e Trans Wellness Center. La collezione Pride include anche slip, boxer, bralette e persino un frustino, quello arcobaleno che si intravede sul letto accanto alla cantante: tutto in edizione limitata. L'imprenditrice per la campagna di lancio ha scelto tutte personalità in prima linea per i diritti della comunità LGBTQ+ tra cui il modello e ballerino Dexter Mayfield, l'influencer transgender Jaslene Whiterose l'artista Aya Brown. È il suo modo per sostenere una causa in cui crede molto e continuare a parlare dell'importanza di accettare se stessi e il prossimo, superando l'apparente barriera della diversità, sia essa la taglia o l'orientamento sessuale.