L'Inauguration Day è l'evento che ha monopolizzato l'attenzione dei media negli ultimi giorni tra momenti leggendari e look dai profondi significati simbolici. Chi è che ha accolto con maggiore entusiasmo l'insediamento di Joe Biden? Le star, che hanno quasi "fatto a gara" per esibirsi durante la giornata del giuramento. Se Lady Gaga (splendida in un abito nero e rosso) e Katy Perry (che ha chiuso il concerto serale) sono state tra le fortunate che ce l'hanno fatta, Rihanna è tra quelle rimaste a casa ma che hanno trovato lo stesso un modo originale e fashion per celebrare il nuovo Presidente degli Stati Uniti. Cosa ha fatto? Si è offerta di buttare la spazzatura della Casa Bianca in versione glamour e iper sensuale.

Rihanna indossa la t-shirt anti-razzismo

Come va a buttare la spazzatura Rihanna? In tacchi e collant e lo ha dimostrato con uno scatto social. Al motto di "Sono qui per aiutarti", la cantante ha voluto sostenere Joe Biden, rivelando che farebbe qualsiasi cosa per lui, anche andare a gettare la sua immondizia. Nella foto condivisa su Instagram appare con due enormi sacchetti neri tra le mani ma, piuttosto che una tuta o un look casalingo, sfoggia un outfit ad alto carico erotico. Ha infatti indossato dei sandali mules di raso fucsia con il tacco di Amina Muaddi (da 615 dollari, ovvero poco più di 500 euro), un paio di collant velati che le hanno fasciato le gambe toniche, lasciando in vista il tatuaggio sul fianco, e una t-shirt nera decorata con la scritta "End Racism by any means necessary", ovvero "Porre fine al razzismo con ogni mezzo necessario" (un chiaro riferimento alla fine della politica di Trump). A completare il tutto, una preziosa collana di diamanti e degli occhiali da sole scuri in stile diva.

in foto: I sandali mules di Amina Muaddi

Il messaggio nascosto nella foto di Rihanna

Siamo sempre stati abituati a vedere le star in versione glamour e sofisticata sui palcoscenici e sui red carpet internazionali e, fatta eccezione per alcuni scatti "paparazzati", difficilmente le abbiamo ammirate alle prese con una faccenda domestica "normale" come buttare la spazzatura. Rihanna ha stravolto tutti gli schemi e non ha avuto paura di mostrarsi con due enormi sacchetti neri tra le mani, riproponendo una foto realizzata per Harper's Bazaar. Perché lo ha fatto? Al di là di celebrare l'arrivo di Biden alla Casa Bianca, ha dato al suo gesto anche un altro significato simbolico. La cantante e imprenditrice ha realizzato uno scatto metaforico, con il quale ha fatto indirettamente riferimento alla fine dell'epoca trumpiana, lasciando trapelare in modo evidente la sua preferenza politica.