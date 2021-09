Rebel Wilson in costume dice che non è mai troppo tardi per migliorarsi (e lei ne è la prova) Rebel Wilson è la prova che non è mai troppo tardi per un cambiamento. L’attrice ha perso circa 30 chili da quando, nel 2020, ha cominciato il suo percorso, intrapreso per ritrovare la salute e per stare bene nel suo corpo. Indossando un costume rosso fuoco ha voluto lanciare un messaggio motivazionale ai suoi fan e follower, appunto per dire loro che se vogliono migliorare devono provarci.

A cura di Giusy Dente

a sinistra Rebel Wilson nel 2013, a destra Rebel Wilson oggi

Rebel Wilson ha cercato di volgere a proprio favore il 2020, un anno certamente difficile per tutti. Lo ha però definito il suo ‘anno della salute’, quello in cui ha preso in mano le redini della propria vita decidendo di intraprendere un percorso nuovo, di miglioramento fisico. L’attrice si è data da fare, ha lavorato sodo e con costanza, ottenendo risultati incredibili. Oggi la sua trasformazione è sotto gli occhi di tutti. Confrontando il prima e il dopo è palese la perdita di peso. I chili di troppo erano diventati un problema dal punto di vista della salute, anche nell’ottica di una possibile maternità futura, che con dolore ha recentemente ammesso di essere ancora un tasto dolente. Ha infatti spiegato di combattere con l’infertilità. Con circa 30 chili in meno (attualmente pesa circa 74 chili) la 41enne oggi si sente si sente orgogliosa di sé e del suo corpo, che ha nuovamente mostrato fasciato in un accattivante costume rosso per lanciare un messaggio di positività a tutti i suoi follower.

Il messaggio body positive di Rebel Wilson

La body positivity ha molto a che fare con l'accettazione di sé, un'accettazione non passiva, ma che prevede anche il mettersi coraggiosamente in gioco per raggiungere la versione migliore di sé, quando non ci si vuole più bene. Di questo è convinta per esempio Clio Make Up, che recentemente ha risposto alle critiche di chi l'ha definita incoerente, per aver perso peso dopo anni passati a mostrare cellulite, smagliature e chili di troppo, sempre esibiti con fierezza. L'influencer, però, ha chiarito il suo diritto a stare bene con se stessa: quando non è stato più così ha deciso di cambiare le cose, appunto per amarsi e accettarsi, cosa che non riusciva a fare più. I suoi 90 chili, tra l'altro, erano diventati un ostacolo anche sulla salute. Da qui la decisione di dimagrire: ha perso circa 20 chili.

E di trasformazione corporea ne sa qualcosa anche Rebel Wilson, che si è impegnata per riappropriarsi del proprio corpo ed essere in salute. Il dimagrimento è stato la svolta del 2020 e oggi si sente perfettamente in forma. L'attrice australiana si sta godendo una breve vacanza, ma non si è dimenticata dei suoi follower e fan, che tiene costantemente aggiornati sui social circa le sue giornate. Circondata da acque pulitissime e cristalline, forse quelle di un’isola tropicale, si è mostrata in costume rosso. Pubblicando alcune foto su Instagram, ne ha approfittato per tornare sulla sua trasformazione fisica, argomento tirato in ballo per motivare chi la segue. "Non è mai troppo tardi per migliorare te stesso, per migliorare la tua salute, il tuo cuore, la tua felicità, la tua armonia.Per tutti quelli là fuori che questa settimana hanno intenzione di migliorare: provateci! Ogni gesto conta. Ogni sforzo ne vale la pena” ha scritto.