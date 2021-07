L'attrice Rebel Wilson (Pitch Perfect, Le amiche della sposa, Single ma non troppo) ultimamente è molto presente sui social, dove condivide con fan e follower aggiornamenti sulla sua vita professionale e privata. In occasione degli impegni sul set di The Almond And The Seahorse aveva mostrato il suo corpo fasciato in un body nero che aveva lasciato tutti di stucco. La trasformazione della 41enne, in quel capo, era particolarmente evidente, con lato B e gambe in vista. Rebel Wilson, infatti, ha perso circa 30 chili: combinando dieta sana ed equilibrata e sport (aiutata da un personal trainer) ha ripreso pieno possesso del proprio corpo, in cui forse non stava più bene.

La trasformazione di Rebel Wilson

A inizio del percorso, Rebel Wilson si era prefissata di raggiungere il suo peso forma: 75 chili. E ha centrato il suo obiettivo. Oggi l'attrice è completamente diversa dagli esordi, quando la sua fisicità era diventata un tratto distintivo, una sorta di marchio di fabbrica, che non le aveva mai causato problemi. Poi, però, è subentrato il lei il desiderio e il bisogno di uno stile di vita diverso, più sano. La pandemia è stata la spinta a sconfiggere la pigrizia e a prendersi cura di sé un po' di più, mangiando meglio e allenandosi. Lei stessa ha definito il 2020 il suo "anno della salute". Il risultato è ben visibile oggi: una silhouette completamente rimodellata. Questo cambiamento drastico l'ha resa ancora più frizzante e raggiante del solito, ma ha anche un lato più fragile che tende a tenere per sé. Di recente, però, si è aperta sui social confidando di lottare contro l'infertilità: ha trovato nei suoi follower tanto supporto, di cui si è detta grata. "Non so dirvi quanto questo ha significato per me, quanto mi ha fatto sentire molto meglio oggi. Per i social media questa è una vittoria in termini di creazione di connessione" ha scritto.

in foto: a sinistra Rebel Wilson nel 2008, a destra l’attrice oggi

Rebel Wilson fiera del suo corpo

Confrontando le foto degli esordi con quelle attuali, è palese quanto l'attrice sia cambiata. Basta osservarla con addosso la tutina aderente sfoggiata su Instagram. Il suo stile in fatto di abbigliamento è molto cambiato, come si evince dai look postati sui social: oggi include molti più capi aderenti, portati con disinvoltura e sicurezza. La 41enne ha fatto spazio nell'armadio a pantaloni skinny, camicette, top, gonne di pelle osando anche con il colore, cosa che ha sempre fatto anche quando aveva qualche chilo in più, senza mai nascondersi unicamente dietro al nero ma puntando anche su nuances più sgargianti, certamente in linea con la sua personalità frizzante. Questa per fortuna è rimasta intatta, perché è ciò che il suo pubblico di lei ama di più.