Raffaella Fico cambia look al GF Vip 6: esce dalla casa con i capelli lisci e la tuta piumata Raffaella Fico è stata eliminata durante la 12esima puntata del GF Vip 6 e per l’occasione ha sfoggiato un look davvero originale. Tra una jumpsuit con le piume e una nuova acconciatura, la showgirl è apparsa quasi irriconoscibile.

A cura di Valeria Paglionico

Ieri sera è andata in onda la 12esima puntata del Grande Fratello Vip 6, il reality di Canale 5 presentato da Alfonso Signorini che dà spazio a personaggi più o meno noti dello spettacolo che vogliono tornare alla ribalta. Le sorprese sono state moltissime ma ad aver lasciato senza parole i fan è stata soprattutto l'eliminazione di Raffaella Fico, che ha perso la sfida al televoto contro Miriana Trevisan e Carmen Russo. Sarà perché sentiva che sarebbe uscita o perché semplicemente aveva voglia di novità, ma la cosa certa è che ha cambiato radicalmente stile. Tra una nuova acconciatura e un originale look piumato la showgirl è apparsa quasi irriconoscibile.

La jumpsuit di velluto di Raffaella Fico

Se per il debutto al GF Vip 6 aveva scelto un lungo abito di pizzo che le lasciava la schiena nuda, per dire addio al reality Raffaella Fico ha stravolto il suo stile. Ha lasciato nell'armadio i vestiti principeschi e i tubini aderenti, ha preferito una comoda jumpsuit, anche se non ha rinunciato alla sensualità e all'originalità. Ha infatti indossato una tuta di velluto bordeaux, un modello con i pantaloni palazzo, fasciante sui fianchi ma con le maniche lunghe e a palloncino. La sua particolarità? Al di là della maxi scollatura che ha messo in risalto il décolleté, è decorata con delle appariscenti piume nere sul petto. Per completare il tutto la showgirl ha scelto un paio di sandali neri con il tacco e i bracciali preziosi da cui non si separa mai.

Raffaella Fico con la jumpsuit di velluto e piume

Raffaella Fico dice addio ai ricci

Il dettaglio che ha fatto la differenza nel look di Raffaella Fico? L'acconciatura. Siamo sempre stati abituati a vederla con dei ricci esplosivi e vaporosi, diventanti il suo tratto distintivo fin dagli esordi, ma ora le cose sono cambiate. La showgirl non solo ha optato per una piega extra liscia che l'ha resa quasi irriconoscibile ma ha anche legato la chioma in una pony tail altissima, ovvero la coda di cavallo come quella di Ariana Grande. Non è la prima volta che al GF Vip ha stravolto l'acconciatura, lo aveva già fatto qualche settimana fa quando aveva puntato sull'effetto bagnato ma in questa occasione ha messo in risalto il viso e il make-up marcato sulla bocca.

