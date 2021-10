Raffaella Fico al GF Vip 6 veste griffata: quanto costano le scarpe argentate della sesta puntata Raffaella Fico è una delle protagoniste della sesta edizione del Grande Fratello Vip e puntata dopo puntata mette sempre in mostra la sua innata sensualità. Durante la diretta di ieri ha sfoggiato un micro tubino attillato, completando il tutto con un paio di scarpe di lusso.

A cura di Valeria Paglionico

Ieri sera è andata in onda la sesta puntata del Grande Fratello Vip, il reality di Canale 5 presentato da Alfonso Signorini dedicato ai personaggi più o meno famosi dello spettacolo. Tra le protagoniste più amate di quest'anno c'è Raffaella Fico, diventata nota all'inizio degli anni 2000 proprio dopo essere entrata nella casa di Cinecittà. Da allora di tempo ne è passato e anche il suo aspetto è notevolmente cambiato ma non per questo la showgirl ha perso la sua innata bellezza. Ieri ha ricevuto la visita del fidanzato Piero Neri e per l'occasione ha puntato su un sensuale look che nascondeva un dettaglio "di lusso".

Raffaella Fico col tubino al GF Vip

Se nelle prime puntate aveva spaziato tra abiti di pizzo con la schiena nuda e sensuali e colorate jumpsuit, durante la diretta di ieri Raffaella Fico ha messo in risalto la silhouette da urlo con un tubino fasciante in giallo tenue. Ha indossato un modello elasticizzato con le spalline sottili, il bustier aderente che ha rivelato il décolleté procace e la gonna a matita leggermente scampanata sull'orlo. Ha detto addio ai capelli lisci della settimana scorsa ed è tornata ai suoi tanto amati ricci vaporosi ed "esplosivi".

Raffaella Fico indossa i décolleté Louboutin

Il prezzo dei décolleté di Raffaella Fico

La vera chicca dell'outfit, però, sono state le scarpe. La Fico non poteva che sfoggiare un paio di vertiginosi tacchi a spillo e i più attenti si saranno sicuramente accorti che avevano l'iconica suola rossa delle calzature Christian Louboutin. Per la precisione si tratta di un paio di décolleté argentati con tacco 12 e cut-out in pvc trasparente sulla punta. Qual è il loro prezzo? Sul sito ufficiale non è disponibile il modello identico ma delle varianti simili costano 645 euro. Insomma, dopo Manuel Bortuzzo, anche Raffaella Fico ha cominciato a sfoggiare i pezzi griffati del suo armadio: chi si aggiudicherà il titolo di più stiloso della casa?