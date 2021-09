Raffaella Fico al GF Vip 6, body sgambato e poi abito trasparente: “Sono coperta nei punti giusti” Il debutto al Grande Fratello Vip di Raffaella Fico ha destato un certo scalpore, complice i suoi look. Il body bianco sgambato e l’abito di pizzo azzurro con strategiche trasparenze sono stati commentati da Alfonso Signorini e Katia Ricciarelli, ma lei ha difeso l’outfit definendosi “Coperta nei punti giusti”.

A cura di Giusy Dente

Raffaella Fico è tra i protagonisti della sesta edizione del Grande Fratello Vip e il suo ingresso nella casa è stato uno dei più chiacchierati, così come il suo look. Gli outfit dei concorrenti di questa edizione non sono certo stati caratterizzati dall'eleganza, nella prima puntata: tutti hanno puntato su dettagli appariscenti, tra cui proprio la Fico, che per questo è stata anche bacchettata in diretta. Hanno avuto qualcosa da ridire sia Alfonso Signorini, nuovamente al timone del reality, che la compagna di avventura Katia Ricciarelli.

Raffaella Fico bacchettata per il look

Raffaella Fico è tornata dove per lei tutto era cominciato: al Grande Fratello, ma stavolta ci torna da Vip. Nel 2008 aveva partecipato all'ottava edizione del reality, quando era ancora sconosciuta al grande pubblico. Il programma è stato l'inizio della carriera nel mondo dello spettacolo, che l'ha portata in diverse trasmissioni televisive. Quest'anno ha nuovamente varcato la fatidica porta rossa e lo ha fatto decisamente in grande stile. Indossando un body bianco sgambato e una giacca coordinata ha ballato sulle note della sua Mamacita loca, singolo dal sound latino.

Raffaella Fico al Gf Vip 6

Terminata l'esibizione è stata la volta del cambio d'abito, che ha suscitato un certo scalpore. Chi si aspettava un look meno appariscente e più coperto è rimasto deluso, in primis proprio Alfonso Signorini e Katia Ricciarelli. Entrambi hanno voluto dire la loro sull'abito di pizzo azzurro con strategiche trasparenze. Il conduttore ha, con l'ironia che lo contraddistingue, osservato: "Sei più nuda di prima".

Raffaella Fico al Gf Vip 6

A fargli eco ci ha pensato la cantante lirica, decisamente una persona che non ha peli sulla lingua e che non la manda a dire: "Sotto l'abito è senza mutande" ha detto. Dal canto suo, la Fico ha difeso il suo outfit, definendosi "Coperta nei punti giusti".