Raffaella Fico dopo la chirurgia, le foto ieri e oggi: com’è cambiata la concorrente del GF Vip Raffaella Fico è tra i concorrenti del Grande Fratello 6, è diventata famosa nel lontano 2008 quando partecipò a una delle prime edizioni del GF e da allora il suo aspetto è molto cambiato. La showgirl ha confermato solo il ritocchino al seno ma sono moltissimi coloro che la criticano per aver stravolto i connotati ed essere quasi irriconoscibile rispetto agli esordi.

A cura di Valeria Paglionico

Raffaella Fico è una delle concorrenti della nuova edizione del Grande Fratello Vip, reality che le ha dato la notorietà nel 2008, anno in cui entrò per la prima volta nella nota casa di Cinecittà. Di tempo ne è passato da allora e il suo aspetto è cambiato non poco, tanto che in molti la accusano di essere ormai irriconoscibile. Durante la sua prima esperienza in tv era poco più che maggiorenne e muoveva i primi passi nel mondo dello spettacolo, oggi a 33 ha deciso di ritornare al noto reality di Canale 5. Ha raggiunto innumerevoli successi professionali, è diventata spesso protagonista del gossip, basti pensare al fatto che è la ex di Mario Balotelli, da cui ha avuto la figlia Pia, e sui social è seguitissima. All'interno della casa ha inoltre rivelato anche il nome del nuovo fidanzato, l'imprenditore Piero Neri. Complici alcuni ritocchini, il suo aspetto è decisamente cambiato dagli esordi a oggi e sono molti i followers che su Instagram la accusano di avere esagerato con la chirurgia estetica. Ecco le foto che attestano la trasformazione radicale della modella di origini napoletane.

Raffaella fico è rifatta? Le foto prima e dopo

Raffaella Fico è nata in provincia di Napoli nel 1988 ed è diventata famosa nel 2008 quando è stata scelta per entrare a far parte del cast dell'ottava edizione del Grande Fratello. All'interno della casa si è distinta per fascino e bellezza e una volta uscita ha dato il via alla sua carriera nel mondo dello spettacolo. All'epoca aveva 20 anni ed era una delle vallette più richieste nei programmi tv, aveva i capelli riccissimi, un corpo da urlo e un'incredibile carica.

Raffaella Fico nel 2011

Oggi sembra essere un'altra persona e non solo per i capelli lisci e per l'aspetto più maturo. Ha ammesso di aver rifatto il seno tra i 22 e i 23 anni, lo aveva molto piccolo e la cosa la faceva sentire a disagio. È proprio per sentirsi più donna che è ricorsa alla chirurgia estetica, non nascondendo di aver lavorato molto di più dopo aver "gonfiato" il décolleté. Sulla questione è intervenuta in prima persona dicendo: "Sì, mi sono rifatta. L’unica cosa che ho rifatto è il seno”.

Raffaella Fico ieri e oggi

"Troppo rifatta": i commenti sconvolti dei fan su Instagram

Raffaella Fico non è mai stata contraria alla chirurgia estetica e non ha esitato a fare un ritocchino al seno quando ha cominciato a non sentirsi più a suo agio col suo corpo. Sui social, però, in molti la accusano di aver esagerato col bisturi, insinuando che gli interventi a cui si è sottoposta siano molti di più di quelli dichiarati.

"Ma chi è sto chirurgo/macellaio che le ha sformato la bocca così?", "Per le scarpe hai buongusto. Per il chirurgo plastico no", "Eri così bella, mah", sono solo alcuni dei commenti che si leggono sotto le foto di Instagram. Al di là del décolleté, però, urla a gran voce di essere rimasta naturale, smentendo le malelingue che parlano della presunta bocca rifatta. Raffaella ha spiegato che semplicemente si serve spesso di filtri e make-up per apparire più bella e procace.