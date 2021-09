Raffaella Fico, drastico cambio look al GF Vip 6: addio ricci, è il momento dei capelli effetto bagnato Raffaella Fico è una delle protagoniste della sesta edizione del Grande Fratello Vip e, in occasione della quinta puntata andata in onda ieri, ha cambiato drasticamente look. Ha detto addio ai ricci “esplosivi” e ha sfoggiato una piega liscia effetto bagnato.

Il Grande Fratello Vip è arrivato alla sua sesta edizione e, come succede ogni anno, dà spazio a volti più o meno noti che vogliono tornare sulla cresta dell'onda nel mondo dello spettacolo. Tra le protagoniste più apprezzate c'è Raffaella Fico, che fin dall'ingresso nella casa ha attirato tutti i riflettori su di sé con il suo aspetto decisamente cambiato rispetto a quando all'inizio degli anni 2000 varcò per la prima volta nella sua vita quell'ambita porta rossa. Il dettaglio a cui non ha mai rinunciato nonostante il passare del tempo? I capelli ricci vaporosi ed esplosivi. Nelle ultime ore, però, ha stravolto la sua immagine puntando su un look inedito.

La nuova acconciatura di Raffaella Fico

Siamo sempre stati abituati a vedere Raffaella Fico con i capelli extra ricci, negli anni diventati il suo "marchio di fabbrica", ma nelle ultime ore le cose sono cambiate in modo drastico. Per la quinta puntata del GF Vip 6 ha rivoluzionato hair look, portando un tocco di novità alla sua immagine. La showgirl ha detto addio alla chioma curly e vaporosa: questa volta ha preferito puntare su una piega liscia effetto bagnato. Ha portato i capelli sciolti ma tirati all'indietro, così da mettere in risalto il viso e il trucco marcato su occhi e bocca. Confrontando le foto con le due diverse acconciature non sembra forse essere una persona diversa?

Raffaella Fico con il mini abito di pizzo al GF Vip

Per quanto riguarda l'outfit, invece, è rimasta fedele agli abiti sexy e provocanti che sfoggia fin dalla prima puntata del GF Vip 6. La Fico ha infatti sfoggiato un minidress di pizzo in beige, un modello aderente e sinuoso che le ha fasciato la silhouette, mettendo in risalto il décolleté procace con una maxi scollature. Per completare il tutto ha scelto tacchi a spillo e un paio di appariscenti orecchini pendenti a forma di fiore. Insomma, Raffaella ha dato l'ennesima prova di essere una vera e propria regina di sensualità all'interno della casa.