GF Vip 6, Raffaella Fico con la jumpsuit: il look variopinto per raccontare la storia con Mario Balotelli Ieri sera è andata in onda la terza puntata del Grande Fratello Vip 6 e Raffaella Fico ha parlato per la prima volta della suo grande amore (ormai finito) per Mario Balotelli. Per l’occasione ha dato il meglio di lei in fatto di look, presentandosi in diretta con una coloratissima jumpsuit scollata.

A cura di Valeria Paglionico

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello Vip 2021/2022 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Il Grande Fratello Vip 6 sta entrando nel vivo e puntata dopo puntata sono sempre più intime le rivelazioni dei vipponi rinchiusi nella nota casa di Cinecittà. Ieri sera, in occasione della terza diretta del reality, è stata Raffaella Fico ad aprirsi con Alfonso Signorini. Dopo aver rivisto alcune vecchie immagini del suo primo GF, ha spiegato di essere molto cambiata e maturata rispetto ad allora, sopratutto perché è diventata mamma. Ha parlato del grande amore per Mario Balotelli, dal quale ha avuto la figlia Pia, ma ha definito quella vecchia relazione "troppo affollata". Ad oggi, però, ha perdonato il calciatore per tutti gli errori che ha commesso e si gode la sua nuova storia romantica con Piero Neri.

Raffaella Fico, il look per la terza puntata del GF Vip 6

Per questo momento intimo e commovente Raffaella Fico ha sfoggiato un look trendy ma allo stesso tempo sensuale. Dopo l'abito di pizzo che le lasciava la schiena nuda e il total black della scorsa settimana, per la terza puntata ha preferito osare in fatto di colori. Ha infatti indossato una jumpsuit variopinta, un modello con i pantaloni palazzo molto ampi (tanto da dare l'idea di essere una gonna) e con un corpetto scollatissimo con le spalline doppie. A completare il tutto, dei décolleté nude con il tacco a spillo, un make-up marcato e i ricci vaporosi tenuti sciolti.

Raffaella Fico con la jumpsuit colorata

Lo stile di Raffaella Fico al GF Vip 6

Di anni ne sono passati da quando Raffaella Fico ha preso parte per la prima volta al Grande Fratello e da allora il suo aspetto è molto cambiato. Al di là dei ritocchi estetici, la showgirl ha rivoluzionato anche il suo armadio. Niente più look casual e abiti sobri, ora punta sempre su abiti sinuosi, maxi scollature e capi che riescono a esaltare il seno esplosivo e la bellezza mozzafiato. Naturalmente non rinuncia mai ai tacchi alti e alle ciglia finte, ormai tra i tratti più distintivi del suo stile. Insomma, Raffaella è cresciuta: non è più la ragazzina ventenne della provincia di Napoli, è una donna di successo sofisticata, bellissima e appariscente.

Leggi anche Amedeo Goria si toglie le mutande mentre è a letto con Ainett Stephens