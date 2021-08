Quanto tempo impiega Kylie Jenner per truccarsi? L’influencer rivela i segreti della beauty routine Siamo abituati a vedere Kylie Jenner in una veste glamour: ben vestita e truccata in modo impeccabile. Solitamente lei predilige un make-up sui toni nude, il più naturale possibile. Ma è un effetto che richiede lunghissimi tempi di realizzazione!

Avete presente quel senso di inadeguatezza e di inferiorità che si impossessa di voi, quando scorrendo i social vi imbattete nelle foto di ragazze bellissime dal fisico ‘perfetto' e senza alcun accenno di difetti? È una sensazione d'ansia molto comune che ha un nome: body pressure e sopraggiunge quando si ha a che fare con standard di bellezza irrealistici e irraggiungibili. Ma vale la pena amareggiarsi così tanto per qualcosa di estremamente fittizio? Le foto patinate delle influencer e delle celebrities sono il frutto di ore e ore ti trucco, di pose strategiche e ben studiate, spesso di filtri e ritocchi. Kylie Jenner lo ha candidamente ammesso: prepararla per un set richiede davvero molto tempo!

Il segreto del trucco naturale di Kylie Jenner

Kylie Jenner è solita mostrarsi in pubblico sempre e solo in una veste glamour, vestita in modo curato e truccata in modo impeccabile. Gli scatti acqua e sapone sono davvero molto rari, proprio di recente ne ha condiviso uno. Lei ha fatto del mondo beauty il suo regno e grazie proprio alla linea di cosmetici e make-up da lei fondata è entrata nell’Olimpo delle persone più ricche del mondo. Giovanissima, ha sfondato con la collezione che porta il suo nome, una delle più apprezzate e vendute del settore. Di recente ha anche lanciato sul mercato dei nuovi prodotti, in occasione del suo 24eismo compleanno, condividendo sui social un servizio fotografico promozionale a tema “oro”.

Gli scatti sono stati realizzati dal make-up artist di fiducia dell’influencer, Ariel Tejada, colui che con le sue sapienti mani realizza i beauty look che le vediamo sfoggiare nelle grandi occasioni. Solitamente la Jenner non eccede mai col trucco, per lo meno in apparenza! Predilige toni nude ed effetto slow, ma sempre molto naturale, senza colori accesi. Difficile vederle sulle labbra un rossetto rosso o sulle palpebre un ombretto blu! Ma attenzione, perché il trucco c’è anche quando non si vede, anzi proprio in quel caso serve ancora più tempo per realizzarlo e minimizzare l’effetto finale.

Difatti per truccare la 23enne serve una sessione di oltre 3 ore! Lo ha svelato lei stessa, in un nuovo video pubblicato sul suo canale YouTube: "Ogni secondo ne vale la pena, ma ci mette un'eternità. Ci mette un'eternità" ha commentato riferendosi a Tejada. L’imprenditrice infatti è legata a lui non solo per il suo estremo talento, soprattutto nel realizzare quei bellissimi make-up dall’effetto naturalissimo, ma anche perché riesce a creare intorno a sé un clima familiare, amichevole e divertente: "È l’unico modo per superare tre ore e mezza di trucco: divertirmi un po'".

Cosa c'è dietro la perfezione dei social?

In Norvegia è passata una legge che obbliga gli influencer a dichiarare esplicitamente quando i contenuti postati sui social sono ritoccati, questo per combattere la body pressure e far capire ai giovani e alle persone più fragili e condizionabili che è malsano inseguire certi canoni di bellezza. Secondo il ministro dell'Infanzia e della Famiglia alcune fotografie estremamente ritoccate possono ledere l'autostima, generando ansia e inadeguatezza. Il riferimento è soprattutto alle alterazioni sulla forma del corpo, sulla taglia, sul colore e la consistenza della pelle del viso. La differenza, tra il primo e il dopo l'applicazione di un filtro, spesso è notevole. Ormai con alcuni accorgimenti si può ottenere un viso liscio e senza pori, come quello di una bambola di porcella, ci si può snellire il punto vita e allungare le gambe: in questo modo, però, si porta avanti un ideale di bellezza stereotipato e incompatibile con la realtà, con la vita vera.