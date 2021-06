Kylie Jenner non è più solo un'influencer diventata famosa grazie al reality dedicato alla famiglia, è una vera e propria imprenditrice che ha costruito un impero miliardario che porta il suo nome. Ha fondato un brand di cosmetici richiesto in ogni parte del mondo e, nonostante abbia solo poco più di 20 anni, vanta già un conto in banca da capogiro. Così come tutte le sorelle, non si mostra mai in pubblico se non curatissima e glamour. Di recente, però, ha fatto un'eccezione, e non ha avuto paura di immortalarsi al naturale alle prese con la skin routine: ecco la trasformazione della star con e senza make-up.

Kylie Jenner in versione acqua e sapone

Siamo sempre stati abituati a vedere Kylie Jenner truccatissima negli scatti postati sui social, anche perché, essendo la testimonial del suo brand di cosmetici, non può fare a meno di fare da "cavia" ai prodotti proposti. Ora però le cose sono cambiate e, complice la noia provocata da un viaggio sul suo jet privato, ha deciso di mostrarsi in una versione inedita. La sorella di Kim si è immortalata alle prese con la skin routine: si è prima struccata completamente (una buona abitudine che tutte farebbero bene a seguire durante i momenti di relax), poi ha fatto una maschera viso, così da vantare una pelle liscia e levigata.

La sorella di Kim dice temporaneamente addio al contouring

Utilizzando regolarmente delle ciglia finte, sembra avere sempre un tocco di rimmel, ma confrontando le foto prima e dopo il make-up la differenza è evidente. Kylie ha temporaneamente abbandonato i rossetti marcati effetto matte, lo smokey eyes, il contouring che definisce i lineamenti del viso ed è rimasta "al naturale", dimostrando di essere splendida anche in versione acqua e sapone. Certo, si è servita di qualche filtro per evitare che le piccole imperfezioni diventassero evidenti, ma è chiaro che potrebbe tranquillamente fare a meno di qualsiasi artificio. Quante sono le star che seguiranno il suo esempio?