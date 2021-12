Perché William e Kate nella cartolina di auguri di Natale vestono con abiti estivi La cartolina natalizia dei duchi Cambridge è molto diversa da quella del 2020 e nasconde un dettaglio speciale, che ha a che fare col passato di Kate Middleton.

Cartolina natalizia 2021

Ogni anno i duchi di Cambridge sono soliti rilasciare una cartolina natalizia di auguri. Kate Middleton e William sono amatissimi dagli inglesi, che aspettano questo momento con grande interesse, anche perché costituisce un'occasione per vedere una foto ufficiale dei royal babies. La coppia ha tre figli: George, Charlotte, Louis, ma non si vedono spesso. A volte accompagnano i genitori ad occasioni speciali, come era stato l'anno scorso in occasione dello spettacolo natalizio di beneficenza presso il Palladium Stadium. Quello era stato il primo red carpet dei principini assieme ai loro genitori. Altre foto ufficiali di solito vengono rilasciate ai compleanni dei bimbi e Kate Middleton, appassionata di fotografia, non manca mai di realizzare uno scatto per immortalare il primo giorno di scuola dei suoi figli. Anche nella cartolina di Natale di quest'anno i duchi sono assieme ai tre bambini, ma è una foto molto diversa da quella dello scorso anno.

Il dettaglio segreto della cartolina natalizia

L'anno scorso la cartolina natalizia dei Cambridge ritraeva la famiglia al completo, tutti vestiti in modo casual e seduti su delle balle di fieno con delle cataste di legna alle loro spalle. Un'ambientazione molto invernale e natalizia insomma, che però trasmetteva un forte calore familiare sia nei colori che attraverso i sorrisi dei cinque. La foto era stata scattata ad Amner Hall, la residenza di campagna nel Norfolk. In quell'occasione, complice anche il difficile periodo dovuto all'emergenza sanitaria, Kate e William nel fare gli auguri di buon Natale e felice anno nuovo avevano voluto rivolgere un pensiero speciale al Servizio Sanitario Nazionale.

Cartolina natalizia 2020

Quest'anno il ritratto natalizio è molto diverso e speciale. La foto è stata scattata in Giordania, dove la famiglia al completo si era recata in vacanza. Si vedono Kate, il principe William e i tre principini vestiti in modo estivo e casual, coordinati nei colori, tra azzurro e verde scuro. Ecco perché non indossano maglioni invernali o abbigliamento caldo, coprente e pesante, come ci si potrebbe aspettare. Confrontando le due foto sono molto diverse proprio perché quella più recente è stata scattata in un Paese caldo, diverso tempo fa. Immutata, è la serenità familiare che si percepisce. Tra l'altro la Giordania è un Paese asiatico particolarmente caro a Kate.

La duchessa ha vissuto lì con la sua famiglia alcuni anni, quelli in cui suo padre lavorava per British Airways, tra il 1984 e il 1986. Precisamente, risiedevano ad Amman. Prima di tornare in Giordania a inizio 2021, William era stato lì nel 2018, per una visita ufficiale, ma in quell'occasione la moglie non aveva potuto accompagnarlo, perché aveva da poco partorito il terzo figlio Louis. Aveva però espresso il desiderio di andarci al più presto, magari proprio coi figli, così da mostrare loro qualcosa del suo passato. E così è stato!