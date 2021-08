Paola Turani vicina al parto, svela il soprannome dato al figlio in arrivo Manca poco al parto di Paola Turani. La modella e influencer è entrata nella 36esima settimana e ha svelato il sesso del nascituro: sarà un maschio. Il nome è ancora top secret, anche se ha condiviso con i follower alcune ipotesi. Ha invece rivelato il soprannome che ha dato al bimbo dopo aver visto l’ultima ecografia.

A cura di Giusy Dente

Benché i fan più affezionati ne avessero il sospetto da diverse settimane, solo a marzo Paola Turani ha annunciato ufficialmente di aspettare il suo primo figlio. L'influencer ha vissuto questi ultimi mesi con grande serenità, condividendo sui social i momenti salienti della gravidanza: le ecografie, i cambiamenti del corpo, la scelta del nome e anche del soprannome! Nel suo ultimo post, infatti, ha svelato proprio questo dettaglio ai follower, pubblicando uno scatto che immortala il suo pancione e l'ingresso nella settimana 34+2: il parto si avvicina e come ha detto lei stessa il termine è previsto per fine settembre.

Paola Turani corona il sogno della maternità

L'influencer ha un rapporto molto stretto con la sua community, è solita condividere con loro sia la vita privata che quella professionale. Ma a renderla unica, è proprio la sua umiltà e la sua semplicità: sa passare con disinvoltura e tranquillità da un set fotografico con trucco elaborato e abbigliamento griffato al divano di casa in pigiamone e capelli in disordine. Proprio perché dai sue follower si sente amata e compresa, non ha esitato a renderli partecipi anche di un momento di sconforto e di difficoltà, attraversato circa un anno e mezzo fa. La 34enne ha spiegato di soffrire moltissimo per le continue domande che le venivano rivolte in merito alla maternità. Col suo sfogo aveva voluto sensibilizzare su questo tema, invitare le persone ad avere più tatto su un argomento così delicato, soprattutto quando non si conosce la storia di chi si ha di fronte e si può arrecare davvero tanto dolore.

Le sue parole hanno acquistato un significato ancora più profondo quando ha annunciato la gravidanza. Nel dare notizia di aspettare un bambino, la Turani ha raccontato per la prima volta la sua esperienza con l'infertilità e la scelta di iniziare un percorso di PMA (procreazione medico assistita). La maternità per lei è stata un percorso lungo e doloroso, ma l'ha voluta fortemente ed era pronta a lottare, fino a quando non ha scoperto proprio poco prima di iniziare le cure di essere rimasta incinta in modo naturale!

Aspettando Serpellino: il soprannome del figlio di Paola Turani

Paola Turani e il marito Riccardo Serpellini si sono sposati dopo circa 8 anni di fidanzamento a luglio 2019. La coppia ha svelato il sesso del primogenito in arrivo: sarà un maschio. Hanno anche dato alcune ipotesi circa il nome. I follower sono curiosissimi di sapere quale sarà la scelta finale, su cui marito e moglie sembrano proprio non trovare un accordo! Ormai al parto manca poco e per adesso si sa solo che Serpellino, come è affettuosamente chiamato per adesso, all'anagrafe riceverà uno o due di questi nomi: Ettore, Achille, Enea, Francesco, Brando, Romeo, Gregorio e Aron. In compenso, la modella ha svelato un dettaglio emerso nell'ultima ecografia, che le ha fornito un ottimo spunto per un soprannome: "Possiamo soprannominarlo: Serpellino coscia lunga. Dovrebbe essere già sui 48 cm di lunghezza, ha un femore di tutto rispetto".