Paola Turani racconta il parto di Enea: “Esperienza dolorosa e incredibile al tempo stesso” Enea Francesco Serpellini è nato nella notte tra giovedì e venerdì: è il primogenito della modella Paola Turani e del marito Riccardo. L’influencer, dopo qualche giorno di assenza dai social in cui si è dedicata completamente al piccolo, ha trovato il tempo per condividere con i follower l’esperienza del parto.

A cura di Giusy Dente

Paola Turani col marito prima e dopo il parto

La notizia della gravidanza è stata per Paola Turani forse la più bella della sua vita. L'influencer e modella da tempo custodiva il desiderio di allargare la famiglia, ma senza riuscirsi. Le continue pressioni, soprattutto dopo il matrimonio, l'avevano messa a dura prova, i suoi fan si erano accorti di un certo malessere che lei aveva anche palesato, ma senza spiegarne a fondo i motivi. La verità di è fatta avanti circa un anno fa, quando per la prima volta ha confidato a tutta la sua community di combattere da tempo, assieme al marito, col problema dell'infertilità. La coppia aveva deciso di procedere con la PMA (procreazione medico assistita), ma poi c'era stato il miracolo inaspettato: una gravidanza naturale. E dopo nove mesi, in cui ha costantemente tenuti aggiornati follower attraverso i social, è venuto al mondo Enea Francesco Serpellini.

Benvenuto Enea Francesco Serpellini

Enea Francesco Serpellini è nato nella notte tra giovedì e venerdì ed è stata la stessa Paola Turani a darne notizia, attraverso i social, pubblicando un tenero scatto insieme al piccolo e al marito Riccardo. La famiglia adesso è completa davvero: la coppia desiderava da tempo un figlio, il percorso è stato lungo e difficile, ma alla fine il loro sogno d'amore è stato coronato. L'influencer è stata immediatamente sommersa di messaggi di auguri e anche di domande, sull'esperienza del parto. Dopo essersi presa qualche giorno lontana dai social, per dedicarsi unicamente al bambino e ad abituarsi alla nuova vita da mamma, ha raccontato tutto.

Paola Turani, il marito Riccardo Serpellini e il piccolo Enea Francesco appena nato

Alle 18.00 di giovedì la rottura delle acqua, poi le contrazioni sempre più forti e ravvicinate, poi la corsa in ospedale: "Non c’è stato nemmeno più il tempo di fare l’epidurale perché ero già di 10 cm e quindi pronta per le spinte". Per la modella è stata un'esperienza che ha definito indimenticabile, che le ha palesato in pochi minuti tutta la forza di cui le donne sono capaci: "Una sensazione che ricorderò per tutta la vita. Che potenza, l’esperienza più dolorosa e incredibile al tempo stesso! Quanta forza abbiamo noi donne in quel momento? Pazzesco!".

Paola Turani dopo il parto

La 34enne ha ringraziato lo staff dell'ospedale che l'ha assistita e ovviamente suo marito, presenza costante al suo fianco, dal cui amore è riuscita a trarre grande forza. La coppia ha già fatto ritorno a casa e ovviamente sono entrambi alle prese con una quotidianità e dei ritmi del tutto nuovi a cui abituarsi, che vedono il piccolo Enea Francesco al centro di tutto.

Paola Turani nella Instagram Stories

La Turani nelle Instagram Stories si è mostrata nel momento dell'allattamento al seno spiegando di avere ancora tanto da mostrare e da voler dire, ma di voler fare tutto con calma, per dedicarsi al meglio alle necessità del bambino e a questa importantissima prima fase di conoscenza. Insomma, è pronta per questa nuova vita che ha a lungo desiderato e che finalmente ora può godersi in pieno.