Pace fatta tra Wanda Nara e Mauro Icardi: lui le regala una borsa da 300mila euro Il perdono di Wanda Nara ha un prezzo! Mauro Icardi le ha regalato una rara borsa di lusso di Hermès che costa 300 mila euro.

A cura di Giusy Dente

I diamanti sono i migliori amici delle donne, ma anche le borse non scherzano. E lo sa bene Mauro Icardi, che per festeggiare la pace fatta con la moglie Wanda Nara le ha fatto un regalo di lusso. La coppia di recente ha vissuto un periodo di profonda crisi coniugale. La donna, infatti, ha scoperto il flirt tra il calciatore del Paris Saint-Germain e l’attrice e cantante argentina China Suarez. Gli stracci non sono stati affatto lavati in casa: l’imprenditrice e procuratrice si è lanciata sui social in attacchi ben poco velati, nei confronti del marito fedifrago e della sua giovane fiamma. Sembrava del tutto intenzionata a porre fine al rapporto e invece ora è tornato il sereno: Wanda Nara ha perdonato Mauro Icardi e ha accettato di buon grado un regalo di riconciliazione.

Wanda Nara perdona Mauro Icardi

Mauro Icardi ha fatto di tutto per ottenere il perdono di sua moglie e poter far ritorno serenamente in famiglia. Il calciatore ha due figlie, Francesca e Isabella, nate dal matrimonio con Wanda Nara. Il matrimonio, celebrato nel 2014, ha vacillato sotto i colpi di un flirt venuto a galla, ma l’imprenditrice dopo un’iniziale ferma intenzione di separazione è tornata sui suoi passi. Ha perdonato il marito e probabilmente è anche merito dei gesti eclatanti da lui fatti per dimostrare di essere pentito, di amare solo lei, di non voler più tradire la sua fiducia. Uno di questi regali è stato mostrato sui social dalla diretta interessata, non appena lo ha ricevuto. Ha scartato su Instagram un pacco arancione contenente un oggetto di lusso, che è diventato il loro nuovo pegno d’amore.

Instagram Story @wanda_icardi

La borsa che Wanda Nara ha trovato nella confezione arancione è una borsa non solo costosissima, ma rara, che viene prodotta in pochi esemplari. Il modello è uno dei più pregiati: è una Himalaya Birkin 30 di Hermès realizzata in pelle di coccodrillo del Nilo, impreziosita ulteriormente da diamanti incastonati e dettagli in oro. La possiedono in pochissime celebrities, è un vero e proprio oggetto del desiderio. Modelli simili sono custoditi gelosamente da Georgina Rodriguez e Chiara Ferragni, per esempio.

Instagram Story @wanda_icardi

La Birkin del perdono

La moglie di Ronaldo possiede una Birkin 30 in coccodrillo arancione con inserti in palladio, doppio manico e l'iconico lucchetto con la chiave. L'influencer, invece, ha sfoggiato di recente proprio una Himalaya Niloticus Crocodile Birkin 30, i cui colori freddi richiamano le montagne innevate dell’Himalaya: è quella più simile alla borsa di Wanda Nara.

Simile, ma non uguale, è quella della moglie di Francesco Totti, che possiede una Kelly e non una Birkin, ma sempre nella variante Himalaya Niloticus Crocodile Retourne. È in pelle di coccodrillo bianca con sfumature marroni ai lati, decorata con diamanti sulla chiusura. A differenza delle Birkin, la Kelly non ha doppio manico, bensì manico singolo. Il suo costo è elevatissimo, proprio come la Birkin di Wanda Nara, che ha suggellato la pace col marito. Sul sito di Christie's il suo valore è attualmente di 125mila sterline, cioè oltre 300 mila euro: il prezzo di una casa.