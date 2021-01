Georgina Rodriguez e Cristiano Ronaldo sono finiti al centro delle polemiche nelle ultime ore: per festeggiare il compleanno del campione sono volati a Courmayeur, incuranti del fatto che avrebbero infranto le regole anti-Covid. Nonostante il Piemonte fosse zona arancione (dunque c'è l'obbligo di non uscire dal proprio comune), i due si sono spostati in Valle d'Aosta. Certo, hanno fatto ritorno a Torino poche ore dopo, organizzando un mini party in famiglia, ma tanto è bastato per finire su tutti i giornali con la loro "trasgressione". Poco prima di questo "ciclone mediatico", la nota modella ha mostrato sui social il suo nuovo accessorio extra lusso. Di cosa si tratta? Di una preziosa Birkin bag di Hermès, usata per completare un comodissimo look cozy.

in foto: Georgina in tuta con la Birkin

Georgina Rodriguez abbina la tuta alla borsa di lusso

Siamo sempre stati abituati a vedere Georgina Rodriguez in lunghi e sinuosi abiti da sera su red carpet e palcoscenici ambiti, ma sui social non esita a mostrarsi in versione casual. Di recente, ad esempio, ha seguito il trend del momento, quello della moda cozy, sfoggiando una tuta total white con pantaloni alla caviglia e felpa col cappuccio. Per completare il tutto ha scelto dei calzettoni bianchi lasciati in bella vista, delle sneakers black&white e una bandana di seta sui toni dell'arancio. La vera chicca, però, è la borsa, ovvero una maxi Birkin bag di Hermès in pelle di coccodrillo arancione. Gli appassionati di moda più incalliti di sicuro ricorderanno che la fidanzata di Ronaldo non è stata la prima a indossarla, qualche anno fa era già stata sfoggiata da Chiara Ferragni, un'altra grande appassionata delle iconiche borse della Maison francese.

in foto: La Birkin 30 cm in coccodrillo arancione

Quanto costa la Birkin della modella

La borsa di Hermès di Georgina Rodriguez è una Birkin 30 cm in coccodrillo arancione con inserti in palladio, doppio manico da portare a mano e l'iconico lucchetto con la chiave. Così come tutti i modelli della serie, anche questa fa parte di un'edizione limitata che attualmente viene venduta sul web solo in versione usata. Qual è il suo attuale prezzo di mercato? 38.980 euro e con il passare degli anni questa cifra tenderà ad aumentare. Fino a qualche tempo fa, per la precisione quando la Ferragni la sfoggiò per la prima volta nel 2019, costava infatti circa 25.000 euro. Le Birkin, però, sono ormai diventate più remunerative di un investimento in borsa ed è proprio per questo che le star sembrano non poterne fare proprio a meno. Georgina avrà intenzione di acquistarne qualcun'altra per arricchire ancora di più la sua collezione?