in foto: Dimartino, Ornella Vanoni e Colapesce nel video "Toy Boy"

Tra i protagonisti già noti delle estati musicali italiane e le new entry del panorama, anche quest'anno è cominciata la caccia al tormentone estivo che accompagnerà le feste e gli aperitivi sulla spiaggia. Solitamente gli artisti puntano su ritmi calienti, a metà tra latin e raggaeton, ma c'è anche chi decide di fare una scelta controcorrente, dando al proprio brano un andamento più morbido, di stampo brasiliano. È proprio questo il caso di Colapesce e Dimartino. Il duo a Sanremo 2021 si è aggiudicato il primo posto della classifica della sala stampa, piazzandosi invece quarto nella classifica generale. La loro proposta per l'estate 2021 si intitola Toy Boy ed è realizzata insieme a una grande diva della musica leggera italiana: Ornella Vanoni. Anche lei, come Orietta Berti, ha scelto di mettersi in gioco assieme alla nuova generazione di artisti.

Le dive anni 70 si rimettono in gioco

Le voci storiche del nostro panorama non hanno alcuna intenzione di essere relegate al passato musicale del Paese, vogliono far parte anche del presente perché evidentemente hanno ancora qualcosa da dire. È il caso di Orietta Berti e Ornella Vanoni. La prima già a Sanremo 2021 aveva dimostrato senso dell'umorismo e intelligenza, presentandosi sul palco coi gioielli da rapper, vestendo gli abiti di un noto brand di streetwear che si rivolge a un pubblico molto giovane. In quell'occasione si era rivelata un idolo dei giovani, ma è poi diventata una vera e propria icona pop dell'estate quando si è cimentata con Fedez e Achille Lauro nel brano Mille, una canzone che difficilmente esce dalla testa e che certamente canticchieremo per tutta l'estate. Ornella Vanoni, invece, ha partecipato al nuovo singolo di Colapesce e Dimartino, Toy Boy.

in foto: Ornella Vanoni nel video "Toy Boy"

Toy Boy: Ornella Vanoni in un ménage à trois

In estate il desiderio di ballare, cantare e divertirsi è tanto, soprattutto dopo mesi e mesi di pandemia e ritmi di vita stravolti. Colapesce e Dimartino hanno deciso di soddisfare il bisogno di svago degli italiani e la loro voglia di "musica leggera anzi leggerissima", citando il loro brano sanremese, col tormentone estivo Toy Boy. La canzone è diversa da quello che ci si potrebbe aspettare, dato il periodo: punta su ritmi più soft e si avvale della voce vellutata di una grande interprete: Ornella Vanoni. Come la collega Orietta Berti anche lei si è messa in gioco in modo molto ironico. Toy Boy racconta infatti in modo giocoso di un ménage à trois.

in foto: Ornella Vanoni in Dior a Sanremo 2021

Nel raffinato video (girato da Luca Guadagnino con effetto cinematografico) la cantante, classe 1934 e in attività dagli anni Sessanta, indossa lo stesso abito chic sfoggiato sul palco dell'Ariston. Si tratta di un'elegantissima creazione Dior con scollatura a barca che lascia le spalle nude, gonna a ruota e cinturino in vita; a completare il tutto una veletta nera sul viso. La Vanoni vanta una delle carriere più longeve, nel panorama musicale italiano. Ma accanto alla sua voce inconfondibile, si è sempre distinta anche per il suo essere una donna libera, raffinata, coraggiosa, passionale e anti convenzionale: un fiume in piena di emozioni e talento. Quest'indole così travolgente e grintosa unita al suo carattere complesso e alla sua voce unica hanno fatto sì che l'affetto nei suoi confronti rimanesse immutato negli anni. Da oltre 50 è una diva indiscussa, irresistibile anche in un tormentone estivo!