Tra gli ospiti della serata finale del Festival di Sanremo c'è Ornella Vanoni: la cantante non ha perso nulla della sua proverbiale ironia e infatti ha subito inscenato una divertente gag con i conduttori. A 86 anni, con una lunghissima carriera alle spalle, la Vanoni è ancora uno spirito libero e se ne frega (giustamente) di regole e convenzioni. Se l'anno scorso ha stupito tutti salendosul palco in jeans, quest'anno torna con un abito molto chic con la scollatura che lascia le spalle nude.

La Vanoni è più irriverente delle sue colleghe giovani

La Vanoni oltre a essere una cantante eccezionale è famosa per la sua totale sincerità: dice sempre ciò che pensa, senza paura di fare gaffe, e non ha mai perso il suo spirito sagace. Durante la finale di Sanremo ha sceso le scale con l'aiuto da Amadeus e Fiorello, ma ha subito dimostrato chi comanda una volta arrivata al microfono. Prima infatti ha bonariamente preso in giro Fiorello: "Ma la tua passione è cantare? – gli chiede – È un festival di musica, se canti anche tu non va bene, noi chi siamo?". Non ha risparmiato nemmeno una battuta sul look del maestro Leonardo De Amicis e poi si è rivolta all'orchestra: "Sono più importanti loro del pubblico, magari ne capiscono di più. Ma sono stanchi, sfatti".

in foto: L’abito scollato di Ornella Vanoni

Lo stile senza età di Ornella Vanoni

Chi ha detto che una signora passati gli ottanta deve coprirsi o indossare vestiti larghi e noiosi? La Vanoni è elegantissima con un abito nero con scollatura a barchetta e gonna a ruota, completato da una cintura sottile che le esalta il punto vita. Un abito che starebbe bene anche su una trentenne e che su di lei diventa sofisticato: le spalle scoperte sono il tocco in più che non passa inosservato e che non sfigura affatto. Prima di lasciare il palco poi arriva a chiedere un "bacino" di saluto ad Amadeus, Covid o non Covid. Elegante e irriverente a qualsiasi età, la Vanoni ha dimostrato più spirito di tante sue colleghe più giovani: magari arrivare tutti a 86 anni con la tua grinta, cara Ornella.