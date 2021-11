Noemi sempre più chic in nero: il top trasparente è il must have per le feste 2021 Noemi ha partecipato al programma Rai “I Soliti Ignoti” sfoggiando un look total black effetto vedo-non-vedo: come dosare le trasparenze senza sbagliare.

A cura di Beatrice Manca

Per la cantante Noemi l'anno che sta per finire è stato pieno di successi: ha partecipato al Festival di Sanremo e ci ha fatto ballare per tutta l'estate sulle note di Makumba. Da poco è anche uscito il suo ultimo singolo, Guardare Giù: sulla cover sfoggia un blazer firmato e orecchini da vera diva. Lunedì 29 novembre ha ricevuto un grande onore: ha parlato alla Farnesina, al cospetto del presidente Mattarella, in occasione degli Stati Generali della Lingua e Creatività Italiane nel Mondo. La sera poi è stata la concorrente vip del programma di Rai1 "I Soliti Ignoti": per l'occasione ha sfoggiato un look total black che gioca sulle trasparenze, un'idea semplice e chic da copiare per la party season delle feste natalizie 2021.

Il look total black di Noemi

Noemi negli ultimi anni ha maturato un nuovo stile, scegliendo l'eleganza di tailleur pantaloni, giacche sartoriali e abiti scivolati da vera diva, come quello verde smeraldo sfoggiato in autunno. Per la puntata del programma di Rai1 ha puntato su un classico intramontabile: un look total black firmato Dolce&Gabbana. La cantante ha indossato un paio di pantaloni sartoriali ampie leggermente svasati e un top bustier nero con la particolarità delle maniche trasparenti e arricciate. Per completare il look ha scelto delle pump aperte in punta argento: dai sandali con i cristalli fino agli stivali oro, le scarpe nei toni metallizzati sono uno dei must have di questa stagione.

top Dolce&Gabbana

La trasparenza è la tendenza più sexy dell'inverno 2021

Il look di Noemi è facile da replicare: l'effetto vedo-non-vedo ha invaso le passerelle invernali e sono state proposte in mille varianti anche dai marchi low cost. La prima a cavalcare il trend è stata la regina delle influencer di moda, Chiara Ferragni, che a Parigi sfoggiò un body in velo firmato Schiaparelli. Le trasparenze possono essere impegnative e non adatte a tutti i contesti: si può seguire la tendenza anche giocando su un solo dettaglio, come le maniche appunto, o un inserto di un abito. Una camicia trasparente può essere "stemperata" indossando sotto una un body, in modo da lasciare solo alcune parti velate. Un'alternativa è mettere un body o una blusa trasparente "sotto" un abito sottoveste per un effetto romantico e molto chi: un'idea da segnare per brillare durante la notte di Capodanno!