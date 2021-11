Noemi con gli orecchini lunghi fino al seno: il look da diva per la copertina di “Guardare giù” Noemi segue il trend dei gioielli “XXL” abbinando dei pendenti argentati a un blazer nero: ecco come indossare i maxi orecchini in un’occasione speciale.

A cura di Beatrice Manca

La cantante Noemi sta vivendo un momento di grande successo: dopo aver partecipato al Festival di Sanremo, sfoggiando look scintillanti e sensuali, ci ha fatto ballare tutta l'estate sulle note di Makumba. Il titolo del suo album, Metamorfosi, sembra descrivere alla perfezione il radicale cambio di look di questo ultimo anno: ha sentito l'esigenza di cambiare, ha spiegato, e di perdere peso. Ora sfoggia i capelli di un rosso Tiziano, decisamente più chiari rispetto al rosso scarlatto degli esordi, e ha maturato uno stile più sofisticato e glamour, fatto di tailleur e abiti fascianti da diva di altri tempi. Ora la cantante ha lanciato un nuovo singolo, Guardare Giù, e per la copertina ha scelto un look particolare: blazer nero e maxi pendenti, così lunghi da fungere anche da collana. Gli orecchini con le frange argentate arrivano fino al seno e si candidano a diventare l'accessorio must dell'inverno 2022.

Gli orecchini "extra long" di Noemi

Noemi ha appena lanciato un nuovo singolo, Guardare Giù, condividendo con i follower sui social le immagini della copertina. Per questo nuovo brano ha scelto un look sofisticato e misterioso: un completo nero firmato Krizia della collezione Autunno/Inverno 2021, composto da un blazer nero (rigorosamente indossato a pelle, come vuole il trend del momento) e da pantaloni slim. La stylist Susanna Ausoni ha curato la scelta dell'outfit, completandolo con sandali nude con allacciatura alla caviglia. Il make up gioca con i toni del prugna, aggiungendo un tocco glitter sugli occhi, un'idea da copiare per le serate invernali. Ma il vero pezzo forte sono gli orecchini in versione XXL, sempre Krizia, che illuminano con un tocco argentato il look total black.

Krizia Autunno/Inverno 2021–22

Come abbinare i gioielli XXL

Gli accessori sfoggiati da Noemi seguono il trend dei gioielli "maxi" che spopola sulle passerelle invernali, da Schiaparelli a Jil Sander. Per un'occasione speciale, infatti, niente di meglio che illuminare un look semplice con un dettaglio scintillante, seguendo pochi accorgimenti. Mai come in questo caso, infatti, less is more: un paio di orecchini lunghi, chandelier o con le frange, non hanno bisogno di altro, altrimenti si rischia l'effetto confusione. Gli orecchini lunghi danno il meglio di loro con un tailleur mannish o con un abito senza troppa scollatura. Da evitare l'abbinamento con capi già molto carichi di ricami, con le paillettes e con i cristalli: molto più chic l'abbinamento con un semplice dolcevita nero. Il tocco in più? I capelli raccolti, in modo da lasciare i gioielli protagonisti (ed evitare che si impiglino tra le ciocche). Per lo stesso motivo, attenzione anche alle sciarpe. Gli orecchini XXL sono bellissimi, ma capricciosi: meglio lasciarli protagonisti del look!