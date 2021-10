Il verde smeraldo è il colore più elegante dell’autunno 2021: come abbinarlo di giorno e di sera Prezioso come la pietra da cui prende il nome, il verde smeraldo ci accompagnerà nell’Autunno/Inverno 2021-22. Basta un tocco di colore, come un accessorio, per far brillare anche il look più semplice. Per le occasioni eleganti invece il verde smeraldo incontra la lucentezza di abiti in raso o camicie satinate: ecco i look di tendenza.

A cura di Beatrice Manca

da sinistra Gucci, Noemi in Dolce& Gabbana e Salvatore Ferragamo

Più luminoso del nero, meno scontato del blu, elegante come la pietra da cui prende il nome: parliamo del verde smeraldo, il colore moda dell'Autunno/Inverno 2021. Il verde è tra i colori simbolo dell'anno: rappresenta la natura, l'ecologia, la positività. Ma la moda per l'inverno che verrà ha scelto una peculiare sfumatura: non quella chiara dei prati, né quella terrosa del sottobosco. Il verde più luminoso di tutti, quello delle pietre preziose, ci accompagnerà per le occasioni eleganti in abiti satinati e per la vita di tutti i giorni su dolcevita, camicette e cappotti. A lanciare la tendenza è stata la cantante Noemi, che ha sfoggiato un abito a sirena color verde smeraldo dimostrando che può essere elegante tanto e più del nero. Ecco i capi di tendenza e i suggerimenti per abbinarlo.

L'abito verde smeraldo di Noemi

La cantante Noemi era ospite di un evento di Bvlgari e per l'occasione ha sfoggiato un look da diva di altri tempi: abito fasciante verde smeraldo, capelli acconciati in morbide onde e (ovviamente) gioielli da favola. Il look era firmato Dolce&Gabbana, brand che l'ha vestita anche sul palco del Festival di Sanremo. Sotto il vestito ha indossato delle scarpe con il tacco nere e ha completato il tutto con gioielli di brillanti. La cantante ha condiviso sui social alcuni scatti della serata, inclusi i dettagli della parure di Bvlgari: bracciale, orecchini e collier ispirati all'iconico serpente.

Noemi

Elegantissima e più bella che mai, Noemi spiccava anche per il colore particolare del suo vestito. La moda lo conferma: il verde smeraldo è il colore "da sera" che sfoggeremo anche in inverno per le occasioni eleganti. Noemi non è l'unica a essersi lasciata sedurre dal fascino delle pietre preziose: anche la popstar Adele sulla copertina di Vogue America ha indossato un abito principesco di questa identica sfumatura.

Noemi in Dolce&Gabbana

Gli abiti e gli accessori verde smeraldo per l'autunno 2021

Dopo le sfumature più delicate che hanno dominato le tendenze estive (come il verde salvia) il verde ritorna protagonista della moda dell'Autunno/Inverno 2021-22 con sfumature più scure e preziose. Il verde smeraldo si porta facilmente sia di giorno che di sera: per le occasioni più casual basta un dettaglio, come una camicia satinata o un dolcevita, perfetto su un paio di morbidi pantaloni bianchi o sul denim. Bottega Veneta, Prada e Gucci hanno scelto questa sfumatura per i loro accessori: eleganti scarpe con il tacco o borse intramontabili, per rendere sofisticato anche un semplice look total black.

Salvatore Ferragamo ha portato questo colore in passerella, su abiti, maglioni e trench. MSGM lo ha scelto nelle sue sfumature sature per look color block e Gucci lo ha abbinato al velluto, per completi eleganti. Per la sera il verde smeraldo invece diventa protagonista su abiti lucenti: i suoi tessuti d'elezione sono il raso e la seta, in grado di farlo splendere.

Salvatore Ferragamo

Dalle passerelle alle catene low cost, il verde smeraldo è decisamente il colore da avere in guardaroba per questo inverno. Sta bene a tutte e si può declinare in versioni casual, sportive o eleganti. Provatelo epr un'occasione speciale al posto del classico abito nero: basta aggiungere un accessorio sparkling ed et voilà, pronte a rendere tutti (è il caso di dirlo) verdi di invidia.