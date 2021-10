Niccolò Bettarini, il figlio di Simona Ventura fa il personal trainer: nuovo look coi capelli rasati Dopo aver intrapreso la carriera di calciatore in Inghilterra, tornato in Italia Niccolò Bettarini (primogenito di Simona Ventura e Stefano Bettarini) si è cimentato come conduttore de “Il Collegio Off”. Oggi la sua vita professionale è diversa: lavora come personal trainer. E dopo anni in cui aveva portato i capelli lunghi, ha deciso di darci un taglio e li ha rasati.

A cura di Giusy Dente

Niccolò Bettarini, Instagram Story @nickbettarini

Niccolò Bettarini (per tutti Nick) è il figlio maggiore di Simona Ventura e Stefano Bettarini. In passato ha subito il fascino del mondo dello spettacolo, ma ora la sua vita è molto diversa e sembra aver scelto tutt'altra strada, professionalmente parlando. Lavora, infatti, come personal trainer: la palestra e lo sport sono sempre state due grandi passioni e ha sempre amato la cura del corpo. Da piccolo i suoi genitori sono stati attenti a non sovraesporlo, difatti di lui si è sempre saputo molto poco. Negli anni sembra che abbia continuato a preferire la tutela della propria privacy, infatti benché sia molto seguito sui social non li usa moltissimo. Sul suo profilo Instagram ci sono poche foto, ma in alcune Instagram Stories recenti si è mostrato sfoggiando un nuovo look.

Niccolò Bettarini, una vita lontano dai riflettori

Fino alla maggiore età, Niccolò Bettarini ha condotto una vita lontana dai riflettori e anche lontana dall'Italia in realtà, visto che ha studiato in Inghilterra. Lì aveva intrapreso la carriera di calciatore, ma a causa di un infortunio è tornato in Italia e ha cambiato vita, buttandosi nel mondo della televisione come conduttore de Il Collegio Off.

Niccolò Bettarini nel 2018 (LaPresse)

Grazie a questa esperienza è diventato molto noto sui social, ma non ha portato avanti quella professione, preferendo trovare la propria identità da solo. Ha puntato tutto sulla sua passione per l'attività fisica e difatti oggi è un personal trainer certificato.

Niccolò Bettarini nel 2017 con i genitori (LaPresse)

Si è parlato molto di lui tre anni fa, suo malgrado, perché è stato vittima di un'aggressione in una discoteca milanese in seguito alla quale ha riportato diverse ferite, dovute alle 11 coltellate ricevute. Questa estate gli aggressori sono stati condannati definitivamente a otto e sei anni di carcere.

Niccolò Bettarini oggi, Instagram Story @nickbettarini

Il nuovo hair look di Nick Bettarini

Nick Bettarini ha sicuramente molto fascino, quello del cosiddetto ‘bello e dannato': muscoloso, alto, col sorriso smagliante e le labbra carnose. Conduce uno stile di vita molto sano e ama tenersi in allenamento, prima di tutto per passione e poi per professione. Lo scorso 5 ottobre ha compiuto 23 anni e non è mancata la dedica social di mamma Simona Ventura, che pubblicando una foto di quando era appena nato gli ha fatto gli auguri aggiungendo: "Ogni tua ferita l’hai saputa trasformare in opportunità! Sono orgogliosa di te".

Niccolò Bettarini oggi, Instagram Story @nickbettarini

Come si può notare dalle foto, negli ultimi anni i capelli lunghi erano diventati un must per lui: li portava così fin da ragazzino, quando era considerato già un sex symbol. Adesso invece ha deciso di darci un taglio e li ha completamente rasati! Il nuovo look gli dona un fascino ancora più tenebroso.