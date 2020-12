Natale è ormai passato e, nonostante in questo 2020 a causa della pandemia ci siamo ritrovati a trascorrerlo in casa con pochissime persone care, non abbiamo rinunciato alla tradizione dei regali. Le star non hanno fatto eccezione e si sono servite dei social per mostrare gli splendidi doni trovati sotto l'albero e spacchettati tra la vigilia e il 25 dicembre. Se da un lato Elettra Lamborghini e Ilary Blasi hanno ricevuto delle borse griffati, rispettivamente una tracolla a forma di cuore di Louis Vuitton e una clutch di Chanel, molte altre celebrities hanno puntato tutto sull'originalità per sorprendere familiari e amici. Le idee più bizzarre? Vestaglie, birre, carrozze ma anche accessori extra lusso da vere e proprie principesse.

Chrissy Teigen fa ogni anno lo stesso regalo a John Legend

Non sapete mai cosa regalare al partner quando arriva Natale? Nel 2021 potrete prendere ispirazione da Chrissy Teigen, che al marito John Legend riserva sempre gli stessi doni ogni anno: una borsa che può usare quando esce e una vestaglia da indossare quando è a casa. La famiglia Beckham, invece, questa ha puntato sulla moda cozy come richiede il trend del momento. David e Victoria hanno evitato regali tecnologici o lussuosi, ai figli sotto l'albero hanno fatto trovare delle vestaglie nere tutte uguali, così da potergli far sfoggiare degli adorabili look coordinati durante le feste. Il calciatore Leo Messi, invece, ha spopolato in fatto di bizzarria: ai suoi amici portieri ha inviato delle bottiglie di birra, tante quante i gol che gli ha segnato.

Le star che hanno fatto regali di lusso

Naturalmente non potevano mancare gli originali doni di lusso come quello fatto qualche anno fa da Mike Tyson a Robin Givens, ovvero una vasca da bagno d'oro 24 carati da 2 milioni di euro. Storicamente le star hanno dimostrato più volte di non aver paura di osare, da Kim Kardashian che ha regalato una giacca di Michael Jackson da 60.000 euro alla figlia North a Nick Jonas e la sua motoslitta per Priyanka Chopra (prezzo 10.000 euro). Chi, però, ha davvero esagerato in questo 2020? Kylie Jenner, che insieme all'ex compagno Travis Scott alla figlia Stormi ha riservato una carrozza in stile Cenerentola con tanto di abiti da principessa abbinati. Qualcuno ha saputo fare meglio delle celebrities in fatto di lusso e originalità?